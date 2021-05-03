武漢肺炎》日本重症1084人連兩天新高 兵庫緊急事態恐延長

日本厚生勞動省統計，今天境內武漢肺炎重症患者達1084人，創新高紀錄，且是連續兩天創新高。圖為人們戴著防護口罩走在東京人行穿越道上。（歐新社）

2021/05/03 18:26

〔中央社〕日本厚生勞動省統計，今天境內武漢肺炎重症患者達1084人，創新高紀錄，且是連續兩天創新高。兵庫縣今天新增確診病例數創週一新高，兵庫縣知事說，緊急事態宣言可能延長。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者中，需要使用呼吸器或在加護病房治療的重症患者數，今天達到1084人，打破昨天的1050人最高紀錄，連2天創新高。

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另外，東京都今天新增確診708例，比前一週的週一增加283例；累計確診達14萬1713例。

大阪今天新增847例，是週一的第二高紀錄，累計確診病例數達8萬4351例

兵庫縣今天新增344例，創週一新高紀錄，累計確診達3萬2923例。

兵庫縣是第3次緊急事態宣言實施地區之一，預定實施至本月11日。報導指出，兵庫縣確診病例急速增加，重症患者病床使用率超過80%，醫療資源持續緊繃。

兵庫縣知事井戶敏三說，若每天新增確診人數沒有大幅下降，將考慮向中央政府申請延長實施緊急事態宣言。

北海道與札幌市因疫情急速擴大，最快將在本月5日向中央申請適用緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

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