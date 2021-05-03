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    全球最大飛機完成二次試飛 兩年內有望試發射極音速飛行器

    全球現存展翼最大的飛機「Roc」日前順利完成第二次試飛。（路透）

    全球現存展翼最大的飛機「Roc」日前順利完成第二次試飛。（路透）

    2021/05/03 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航太公司「平流層發射系統」（Stratolaunch Systems）宣布現今全球最大的飛機「Roc」已於美國時間4月29日完成第二次試飛，這是距上回首次試飛經2年後的再次嘗試。

    綜合外媒報導，美東時間4月29日上午10時許（台灣時間4月29日晚間10時許），美國航太公司Stratolaunch的超大型飛機在美國加州莫哈韋太空發射中心順利完成第二次試飛，飛行高度達14,000英呎（約4.267公里），最高時速達320公里，飛行時間共3小時14分鐘。本次試飛目的為確認飛機效能和乘載力，同時也為檢視先前一系列改進的成效，Stratolaunch公司對於本次測試結果相當滿意。

    據報導，這架名為「Roc」的全球現存最大飛機，雙機身構造搭載6具引擎，翼展長達117公尺，比一座標準美式足球場的長度（110米）還要長。「Roc」最初以「小型衛星發射平台」為設計目標，盼能在10公里左右高空處發射火箭直接將衛星送至太空軌道中，未來則計畫作為極音速（hypersonic）飛行器的發射平台。

    報導指出，針對此次順利完成試飛，Stratolaunch內部人士說道，這是對於發展「極音速」飛行服務的一大里程碑。據悉，Stratolaunch公司目前正在開發可重複使用的Talon-A極音速飛行器，最高速度達6馬赫（較音速高出5倍以上），能提供約1分鐘的極音速飛行，未來計畫以「Roc」載運Talon-A，並在空中點燃其液體火箭推進器發射起飛。Talon-A預計2022年完成開發組裝，2023年開始測試。

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