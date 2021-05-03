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    全程直播！NASA逾50年首見 SpaceX太空船夜間降落海上

    載著4名太空人返回地球的太空探索科技公司（SpaceX）天龍（Crew Dragon）太空艙今天凌晨降落在美國佛州外海。這是美國國家航空暨太空總署50多年來第一次夜間海上降落。（路透）

    載著4名太空人返回地球的太空探索科技公司（SpaceX）天龍（Crew Dragon）太空艙今天凌晨降落在美國佛州外海。這是美國國家航空暨太空總署50多年來第一次夜間海上降落。（路透）

    2021/05/03 00:43

    〔中央社〕載著4名太空人返回地球的太空探索科技公司（SpaceX）天龍（Crew Dragon）太空艙今天凌晨降落在美國佛州外海。這是美國國家航空暨太空總署50多年來第一次夜間海上降落。

    法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，這群太空人在國際太空站（ISS）進行近6個月任務後返回地球，據報他們感覺狀況良好。

    NASA的WB-57高空研究飛機傳回的夜視影像顯示，太空艙離開ISS後經過6小時半的飛行，於凌晨2時56分（台灣時間下午2時56分）降落在佛羅里達州巴拿馬市（Panama City）外海的墨西哥灣（Gulf of Mexico）海面。

    大約半小時後，回收船Go Navigator上的團隊就收回太空艙，將它吊上甲板。

    這是繼1968年12月27日阿波羅8號（Apollo 8）人員返抵太平洋（Pacific Ocean）之後，NASA第一次實施夜間海上降落。

    太空船指揮官霍普金斯（Michael Hopkins）是艙口打開後第一個現身的人，他踏上甲板後小小舞動一番。很快地NASA太空人葛洛佛（Victor Glover）也離開太空艙。

    霍普金斯在NASA一段推文中表示：「我們想代表Crew-1任務成員與我們的家屬向您們致謝…當人們團結起來，就能完成了不得的事。你們都是改變世界的人。恭喜。回來真好。」

    太空艙內另外兩人為NASA太空人華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一。

    NASA新任署長尼爾森（Bill Nelson）表示歡迎4人回家，同時恭喜NASA和SpaceX團隊，讚揚他們努力確保太空人安全且成功降落海面。

    尼爾森說：「我們又為美國以及我們的商業與國際夥伴，完成一項令人難以置信的太空飛行。安全又可靠地往來國際太空站，正是NASA啟動商業載人計畫（commercial crew program）時的願景。」

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