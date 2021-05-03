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    2008汶川地震活埋36天奇蹟生還 14歲「豬堅強」恐安樂死

    換算人類年齡已有百歲的豬堅強有氣無力，身形瘦削。（圖翻攝自建川博物館聚落_微博）

    換算人類年齡已有百歲的豬堅強有氣無力，身形瘦削。（圖翻攝自建川博物館聚落_微博）

    2021/05/03 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕2008年5月12日中國四川汶川發生大地震，迄今已快滿13年；當時一頭豬遭活埋36天奇蹟生還，瞬時成為動物明星，被取名「豬堅強」，從此幸運地不必擔心被宰殺。但近日有消息傳出豬堅強「可能即將走完整個生命旅程」，對此負責照料牠的建川博物館證實此事，並表示，會在豬堅強「撐不下去」時進行安樂死。

    綜合中媒報導，位於成都大邑縣的建川博物館上月30日在微博 上發文，表示近日不少民眾關心豬堅強的狀況；牠今年14歲，換算人類年齡已經可以說是「百歲老叟」，「腿腳已經很不方便，起身相當吃力，必須依靠人類拉扶才能站立。牠可能即將走完整個生命旅程...」。

    建川博物館表示，自從2008年從地震廢墟中被救出，豬堅強就在建川博物館生活了有13年，「這些年，牠憑藉自己的堅強事例和樂觀，教育薰陶了無數遊客。但牠真的太老了，即將終其天年。」

    建川博物館館長樊建川昨天（1日）也特別拍攝影片，帶大家看看豬堅強。畫面上可以看到豬堅強有氣無力的倒臥在地上，看上去瘦削，身上似乎也有出現皮膚潰爛的狀況。樊建川直言：「豬堅強的情況很糟了」。

    博物館工作人員表示，目前已聯繫相關機構，在豬堅強「撐不下去」的時候，為其進行安樂死，其遺體可能會製作成標本，繼續放在館內供人參觀。

    據悉，豬堅強原是成都彭州市龍門山鎮團山村村民養的母豬，2008年汶川大地震，牠被埋在廢墟底下長達36天，獲救後奇蹟生還。當時不少人相當感動，表示希望這頭豬不要被宰殺成人類盤中飧，並為其取名「豬堅強」。

    在汶川大地震中被活埋36天，奇蹟生還的豬堅強，近日傳即將走完生命旅程。（圖翻攝自建川博物館聚落_微博）

    在汶川大地震中被活埋36天，奇蹟生還的豬堅強，近日傳即將走完生命旅程。（圖翻攝自建川博物館聚落_微博）

    豬堅強無法自行起身站立。（圖翻攝自建川博物館聚落_微博）

    豬堅強無法自行起身站立。（圖翻攝自建川博物館聚落_微博）

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