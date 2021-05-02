從邊境管到太空！賀錦麗又有新職務：美國國家太空委員會主席

美國副總統賀錦麗（右）先前因頻頻代替總統拜登（左）致電多國元首，引發爭議。（美聯社）

2021/05/02 21:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）先前因頻頻代替總統拜登致電多國元首，引發爭議，不過她繼3月間被拜登指派負責處理自墨西哥邊境湧入移民的議題後，如今又有了新職務：美國國家太空委員會主席。

政治新聞網站「政客」（Politico）1日報導，賀錦麗接任國家太空委員會主席後，計劃將氣候變化、STEM教育（科學、技術、工程和數學）以及太空人員多樣性議程，納入相關工作中。

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賀錦麗1日透過推特對有關自己的最新任命決定表示歡迎，她說，「正如我之前說過的，在美國，當我們向月球進發時，我們就把我們的旗幟插在月球上。我很榮幸能領導我們的國家太空委員會。」

拜登上台後，寬鬆的移民政策衍生出許多邊境問題，包括大量未成年孤身冒險越過美墨邊境。不過賀錦麗3月間在回答記者邊境相關問題時，卻輕浮大笑，遭輿論抨擊。

此外，她獲拜登委任處理邊境難民問題後，至今未舉辦過正式記者會說明進度，被批評是逃避卸責，《福斯新聞》（Foxnews）更是用「數饅頭」方式，每天發文挖苦她。最新的新聞標題是：「賀錦麗被指派處理邊境危機已經39天了，卻沒有主持過一場記者會。」（Kamala Harris has gone 39 days without a news conference since being tapped for border crisis role）

As I've said before: In America, when we shoot for the moon, we plant our flag on it. I am honored to lead our National Space Council. — Vice President Kamala Harris （@VP） May 1, 2021

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