從邊境管到太空！賀錦麗又有新職務：美國國家太空委員會主席

2021/05/02 21:12

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)先前因頻頻代替總統拜登致電多國元首,引發爭議,不過她繼3月間被拜登指派負責處理自墨西哥邊境湧入移民的議題後,如今又有了新職務:美國國家太空委員會主席。

政治新聞網站「政客」(Politico)1日報導,賀錦麗接任國家太空委員會主席後,計劃將氣候變化、STEM教育(科學、技術、工程和數學)以及太空人員多樣性議程,納入相關工作中。

賀錦麗1日透過推特對有關自己的最新任命決定表示歡迎,她說,「正如我之前說過的,在美國,當我們向月球進發時,我們就把我們的旗幟插在月球上。我很榮幸能領導我們的國家太空委員會。」

拜登上台後,寬鬆的移民政策衍生出許多邊境問題,包括大量未成年孤身冒險越過美墨邊境。不過賀錦麗3月間在回答記者邊境相關問題時,卻輕浮大笑,遭輿論抨擊。

此外,她獲拜登委任處理邊境難民問題後,至今未舉辦過正式記者會說明進度,被批評是逃避卸責,《福斯新聞》(Foxnews)更是用「數饅頭」方式,每天發文挖苦她。最新的新聞標題是:「賀錦麗被指派處理邊境危機已經39天了,卻沒有主持過一場記者會。」(Kamala Harris has gone 39 days without a news conference since being tapped for border crisis role)

As I've said before: In America, when we shoot for the moon, we plant our flag on it. I am honored to lead our National Space Council.