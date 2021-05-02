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    台海軍情》接力遼寧號？ 共軍證實中國第2艘自製航艦於南海演習

    共軍今日證實山東艦在南海演習，相關畫面曝光。（圖翻攝自遼寧共青團_微博）

    共軍今日證實山東艦在南海演習，相關畫面曝光。（圖翻攝自遼寧共青團_微博）

    2021/05/02 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期在周邊海域動作頻頻，引發鄰國警戒。上月28日有衛星圖捕捉到中國「山東號」航空母艦從海南省三亞基地出海，朝南海出巴士海峽方向前進。今天（2日）共軍證實山東艦在南海海域進行訓練，還稱此舉是為維護地區和平穩定。

    觀測國外各追蹤衛星資料推特的粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」，4月28日PO文指中共自主設計、建造的山東艦及其編隊，被衛星捕捉到當天正從三亞基地出海，與遼寧艦同樣從南海出巴士海峽的方向前進。

    中國官媒《人民日報》報導指出，中共海軍發言人高秀成今天證實此事，指日前山東號航母編隊在南海相關海域進行訓練，聲稱這是「根據年度工作計劃組織的例行性訓練，完全正當合法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力」。高秀成還大言不慚表示，中國致力維護地區和平穩定，日後還會再「按計畫」組織類似的演習活動。

    另外據中共喉舌《環球網》表示，山東艦是繼遼寧艦之後的第2艘航母，宣稱完全自主研發建造。2017年4月26日，山東艦下水服役；上月26日剛滿4周年，馬上在南海有動作，引起各界熱議，不少人認為可能跟遼寧艦近期頻頻遭美軍及日本監測有關。

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