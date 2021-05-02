習近平不妙？英國前駐華外交官直言「中國政權更替勢在必行」

除政變外，加爾塞德認為，另一種可能是，反習勢力將阻止他在中共20大三度連任。（美聯社資料照）

2021/05/02 12:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕2018年3月11日，中國全國人大會議表決通過取消國家主席任期在內的修憲案，讓現任主席習近平聲勢如日中天。不過，曾兩度出任英國駐中國外交官的加爾塞德（Roger Garside）4月30日在加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）撰文直指，中國的政權更迭不僅可能，而且勢在必行！

以往西方主流媒體對中國的批判都聚焦於具體的領域，如人權、環境、軍事威脅、外交摩擦等，不敢過於深入到體系層面，此次加爾塞德在加拿大最大的全國性發行報紙發表專文，公開討論中國政權更迭，可說十分震撼。

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文中說，有證據表明，中共這個極權主義政權外強中乾，「它最根本的弱點在於依賴控制，而不是信任」。過去10年，中共政權用於內部維穩的預算一直高於國防預算，它對內部不滿情緒的恐懼超過了對外部敵人的恐懼。而即使是最成功的中國企業家，那些積累了大量財富並在金融科技或電子商務領域建立了商業帝國的人，也可能在最後一刻被取消破紀錄的IPO（首次公開發行）計畫，或者財富被政治命令沒收。

文中提到，他作為外交官，經歷了毛澤東之死和中國改革的開始，本以為經濟自由化和財產所有權的進步，會帶來中共的政治變革，然而中共政權停止了轉型，正是因為擔心進一步的經濟自由化會破壞其政治壟斷。

他指出，中國的許多精英階層都強烈反對習近平的路線。他們意識到，沒有政治變革的經濟改革，已經造成了這個國家的問題，並危及他們自己的利益，他們維護自身財富和權力的最大希望，正是在於激進的政治變革。

加爾塞德認為，中國可能透過政變，啟動向民主的過渡來實現政權的改變。政變不僅是中國政治內部動力的產物，美國透過策劃美中對抗也發揮了關鍵作用，這導致了中國金融市場的危機，這場危機將促使陰謀家們啟動一個精心準備的計畫，推翻習近平。

除政變外，另一種可能是，反習勢力將阻止他在2022年11月的中共第20次全國代表大會（20大）三度連任，20大將是反映中國未來的關鍵時間點，因為習的連任將提高他終身擔任領導人的可能性，並使他此後的去職變得更加困難。

加爾塞德說，許多人不相信世界第二大經濟體的中國可能會政權更替，這種態度來自於幾十年來人們被灌輸的關於中國如何成功的說法，這些是由中共政權本身和所有那些在商業或其他領域中與中共政權有關的人提供的。此外，人們對未來的看法往往由慣性決定：人們傾向於認為世界將繼續保持現狀。然而在1991年1月，有誰會預測到在這一年結束之前，蘇聯共產黨政權將自我解體？

加爾塞德曾兩次在英國駐北京大使館任職，多年以來持續研究中國政治、經濟，他同時是發展銀行家和資本市場發展顧問，也是備受讚譽的《活過來：毛澤東之後的中國》一書作者，對中國內部的情況十分了解，其觀點也備受外界關注。

身為前外交官，加爾塞德在西方主流媒體公開討論中國政權更替，相當震撼。（翻攝自美國加州大學官網）

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