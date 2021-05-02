「地表最大面積物體」轉移中！新研究警告：地軸更歪了

科學家發現，佔地表70％面積的水重量正在轉移中，進而造成南北極漂移、地球傾斜。（美聯社檔案照）

2021/05/02 01:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國地球物理聯盟（AGU）在《地球物理研究通訊》期刊（Geophysical Research Letters）報發表的最新研究指出，人類造成的氣候變遷正在改變地表的質量分布，佔地表70％面積的水重量正在轉移中，進而造成南北極漂移、地球更傾斜。

根據美國地球物理聯盟新聞稿，蘇黎世大學氣候科學家漢弗萊（Vincent Humphrey）解釋，地球猶如繞著軸旋轉的陀螺，如果頂部的重量移動，陀螺的旋轉軸心也將跟著傾斜，而當地球的重量從一個區域轉移到另一個區域時，也會發生同樣的事情。

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美國地球物理聯盟研究團隊，根據美國太空總署（NASA）與德國航空太空中心（DLR）的「重力和氣候實驗」（GRACE）數據，發現地表上面積最大的水發生改變，過去20年來，地表上的水分布在世界各地的質量已經出現變化，而極地的融冰是造成南北極移動的主要驅動力。

而在美國、中國與印度抽取地下水來發展農業的狀況，也對地表水質量分布產生影響，漢弗萊說，水體的質量變化強大到可以改變地球的軸心，但由於地球軸心的變化不夠大，因此還不至於影響到人們日常生活，雖然現在一天的長度已經有所改變，但差距僅以毫秒為單位。

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