為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「地表最大面積物體」轉移中！新研究警告：地軸更歪了

    科學家發現，佔地表70％面積的水重量正在轉移中，進而造成南北極漂移、地球傾斜。（美聯社檔案照）

    科學家發現，佔地表70％面積的水重量正在轉移中，進而造成南北極漂移、地球傾斜。（美聯社檔案照）

    2021/05/02 01:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國地球物理聯盟（AGU）在《地球物理研究通訊》期刊（Geophysical Research Letters）報發表的最新研究指出，人類造成的氣候變遷正在改變地表的質量分布，佔地表70％面積的水重量正在轉移中，進而造成南北極漂移、地球更傾斜。

    根據美國地球物理聯盟新聞稿，蘇黎世大學氣候科學家漢弗萊（Vincent Humphrey）解釋，地球猶如繞著軸旋轉的陀螺，如果頂部的重量移動，陀螺的旋轉軸心也將跟著傾斜，而當地球的重量從一個區域轉移到另一個區域時，也會發生同樣的事情。

    美國地球物理聯盟研究團隊，根據美國太空總署（NASA）與德國航空太空中心（DLR）的「重力和氣候實驗」（GRACE）數據，發現地表上面積最大的水發生改變，過去20年來，地表上的水分布在世界各地的質量已經出現變化，而極地的融冰是造成南北極移動的主要驅動力。

    而在美國、中國與印度抽取地下水來發展農業的狀況，也對地表水質量分布產生影響，漢弗萊說，水體的質量變化強大到可以改變地球的軸心，但由於地球軸心的變化不夠大，因此還不至於影響到人們日常生活，雖然現在一天的長度已經有所改變，但差距僅以毫秒為單位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬有「地下水雷達」！新研究：可找到地下1.8公尺的水
    2021/04/30 23:26

    馬有「地下水雷達」！新研究：可找到地下1.8公尺的水
    全球暖化均溫若增3度 科學家：數百生物多樣性「熱點」恐消失
    2021/04/10 06:28

    全球暖化均溫若增3度 科學家：數百生物多樣性「熱點」恐消失

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    畫師繪製變電箱美圖 網大驚：3科老師哭暈在廁所！
    2021/03/24 20:43

    畫師繪製變電箱美圖 網大驚：3科老師哭暈在廁所！
    二氧化碳將從地球消失！NASA：這種氣體未來也沒了
    2021/03/14 06:25

    二氧化碳將從地球消失！NASA：這種氣體未來也沒了
    南極「末日冰川」快速融化 冰層基底找到元兇了
    2020/09/13 20:32

    南極「末日冰川」快速融化 冰層基底找到元兇了
    國際今日熱門
    新聞360》疫情失控仍反中！中國「送氧」印度不領情
    2021/05/01 11:00

    新聞360》疫情失控仍反中！中國「送氧」印度不領情 影片

    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與
    2021/05/01 06:31

    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與

    馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國
    2021/05/01 08:15

    馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國

    印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰 曝好轉時間點
    2021/05/01 05:56

    印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰 曝好轉時間點 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播