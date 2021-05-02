體內抗體量更多！武漢肺炎「超級免疫者」出現了

武漢肺炎持續肆虐全球，新研究發現，現在已經有「超級免疫者」。（法新社檔案照）

2021/05/02 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，新研究發現，現在已經有「超級免疫者」，這些人的血液中存在的抗體含量比正常人更多，目前研究正在進行同行評審。

根據美國《NBC News》報導，現年68歲的貝佐恩（Paola Bezzon）居住在威尼斯附近的1個小鎮，人口約3300人，此處為中國境外首批發生武漢肺炎的城市之一，也是歐洲首次傳出病死案例的地點，貝佐恩去年12月以為自己得了流感，幾個月後進行PCR檢測，發現他體內的新型冠狀病毒抗體含量比正常人更多。

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義大利帕多瓦大學與英國倫敦帝國科技醫學院合作的研究指出，有些人在初次接觸到新型冠狀病毒後，隔一段時間體內的抗體含量會增加到先前的2倍之多，而抗體變多的可能原因之一是再次接觸到病毒，帕多瓦大學微生物學家拉韋佐（Lavezzo）迄今已對貝佐恩居住的小鎮進行了3次大規模檢測。

拉韋佐說，目前發現到的抗體最長存在時間，是在患者初次感染後的9到10個月，這是大流行期間抗體存在時間的新紀錄，這些「超級免疫者」體內的免疫機制如同施打武漢肺炎疫苗，免疫系統已經記住病毒，當它下次來襲時將做出更快、更強的反應，而現在世界其他地區也有「超級免疫者」，了解如何觸發這樣的免疫機制對於疫情而言相當重要。

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