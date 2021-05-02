為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    體內抗體量更多！武漢肺炎「超級免疫者」出現了

    武漢肺炎持續肆虐全球，新研究發現，現在已經有「超級免疫者」。（法新社檔案照）

    武漢肺炎持續肆虐全球，新研究發現，現在已經有「超級免疫者」。（法新社檔案照）

    2021/05/02 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，新研究發現，現在已經有「超級免疫者」，這些人的血液中存在的抗體含量比正常人更多，目前研究正在進行同行評審。

    根據美國《NBC News》報導，現年68歲的貝佐恩（Paola Bezzon）居住在威尼斯附近的1個小鎮，人口約3300人，此處為中國境外首批發生武漢肺炎的城市之一，也是歐洲首次傳出病死案例的地點，貝佐恩去年12月以為自己得了流感，幾個月後進行PCR檢測，發現他體內的新型冠狀病毒抗體含量比正常人更多。

    義大利帕多瓦大學與英國倫敦帝國科技醫學院合作的研究指出，有些人在初次接觸到新型冠狀病毒後，隔一段時間體內的抗體含量會增加到先前的2倍之多，而抗體變多的可能原因之一是再次接觸到病毒，帕多瓦大學微生物學家拉韋佐（Lavezzo）迄今已對貝佐恩居住的小鎮進行了3次大規模檢測。

    拉韋佐說，目前發現到的抗體最長存在時間，是在患者初次感染後的9到10個月，這是大流行期間抗體存在時間的新紀錄，這些「超級免疫者」體內的免疫機制如同施打武漢肺炎疫苗，免疫系統已經記住病毒，當它下次來襲時將做出更快、更強的反應，而現在世界其他地區也有「超級免疫者」，了解如何觸發這樣的免疫機制對於疫情而言相當重要。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球首例抗體失效！巴西病患先後感染2變種病毒身亡
    2021/04/23 17:39

    全球首例抗體失效！巴西病患先後感染2變種病毒身亡
    全球首例！ 美國孕婦打莫德納疫苗 母女同有抗體
    2021/03/17 14:57

    全球首例！ 美國孕婦打莫德納疫苗 母女同有抗體

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    武漢肺炎》駱駝家族相助！法國開發新檢測方法 準確度達9成
    2021/02/23 23:31

    武漢肺炎》駱駝家族相助！法國開發新檢測方法 準確度達9成
    英最新研究：武肺患者痊癒後 抗體至少維持6個月免遭感染
    2021/02/03 16:39

    英最新研究：武肺患者痊癒後 抗體至少維持6個月免遭感染
    英國研發抗體療法 將為接種者提供「即時免疫力」
    2020/12/27 10:17

    英國研發抗體療法 將為接種者提供「即時免疫力」
    國際今日熱門
    新聞360》疫情失控仍反中！中國「送氧」印度不領情
    2021/05/01 11:00

    新聞360》疫情失控仍反中！中國「送氧」印度不領情 影片

    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與
    2021/05/01 06:31

    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與

    馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國
    2021/05/01 08:15

    馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國

    印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰 曝好轉時間點
    2021/05/01 05:56

    印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰 曝好轉時間點 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播