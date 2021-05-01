為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逾1億5130萬例確診 病歿超過318萬

    武漢肺炎全球疫情嚴重，目前印度為重災區，單日病歿的人數高達3523人。（歐新社）

    武漢肺炎全球疫情嚴重，目前印度為重災區，單日病歿的人數高達3523人。（歐新社）

    2021/05/01 23:23

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日10時（台灣1日晚間6時），全球至少318萬2408人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5130萬7700例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球30日通報新增1萬4048人病歿、85萬9743起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3523死）、巴西（2595死）、美國（847死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬6232人病故、3234萬5712例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（40萬3781人喪生、1465萬9011例確診）、墨西哥（21萬6907人喪生、234萬4755例確診）、印度（21萬1853人喪生、1916萬4969 例確診）及英國（12萬7517人喪生、441萬6623例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有285人染疫喪命；接下來依序為捷克（274人）、波士尼亞-赫塞哥維納（261人）、蒙特內哥羅（238人）和保加利亞（236人）。

    從區域來看，歐洲累計106萬9708死、5043萬7371例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計91萬9816死、2883萬1722例確診；美國和加拿大共計60萬436死、3356萬2118例確診。

    亞洲共計33萬9110死、2606萬8186例確診；中東地區共計13萬480死、780萬3930例確診；非洲共計12萬1805死、456萬1052例確診；大洋洲共計1053死、4萬3326例確診。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》印度疫情惡化 首名台幹接種科興疫苗後染疫身亡
    2021/05/01 22:39

    武漢肺炎》印度疫情惡化 首名台幹接種科興疫苗後染疫身亡
    心碎！ 妻子疑確診沒人幫忙 夫扛屍走3公里下葬
    2021/05/01 21:03

    心碎！ 妻子疑確診沒人幫忙 夫扛屍走3公里下葬

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    武漢肺炎》大阪今確診1262例創新高 東京疫情也發燒
    2021/05/01 19:00

    武漢肺炎》大阪今確診1262例創新高 東京疫情也發燒
    國際今日熱門
    新聞360》疫情失控仍反中！中國「送氧」印度不領情
    2021/05/01 11:00

    新聞360》疫情失控仍反中！中國「送氧」印度不領情 影片

    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與
    2021/05/01 06:31

    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與

    馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國
    2021/05/01 08:15

    馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國

    印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰 曝好轉時間點
    2021/05/01 05:56

    印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰 曝好轉時間點 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播