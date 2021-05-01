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    加州政府悄悄打算提前假釋囚犯 一放7.6萬人

    美國加州政府提前假釋7萬6千人，其中包含重罪與無期徒刑內刑人。（美聯社）

    美國加州政府提前假釋7萬6千人，其中包含重罪與無期徒刑內刑人。（美聯社）

    2021/05/01 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州悄悄計畫提前假釋7萬6人，包含2萬名無期徒刑受刑者，以解決監獄人滿為患問題，而這次預計縮短3分之1的刑期，縮減幅度比起2017年的5分之1來得多。

    綜合外媒報導，超過6萬3名受刑人將因表現良好，獲得提前假釋的資格，而計算方式已經從5分之1調整為3分之1，也將調整三犯與未三犯的受刑人之假釋資格，而這些計畫都獲得加州行政法辦公室（the state Office of Administrative Law）批准，但尚未生效，預計透過緊急命令方式，於3週內生效。

    依據加州的「三振出局法（Three-strikes law）」，有超過1萬非暴力犯罪且未達三犯的受刑人，已服刑一半，若以3分之1來計算，有機會獲得假釋資格；也將針對三犯但非暴力犯罪，給予假釋的機會，範圍數量為2900人。該制度為美國聯邦層級與州層級的法律，要求州法院對於犯第三次（含以上）重罪的累犯，採用強制性量刑準則（Mandatory sentencing），大幅延長他的監禁時間；我國曾在2010年因虐童與性侵致死案件的輿論，籲引進三振出局法制度。

    加州懲戒單位發言人西馬斯（Dana Simas）說，「是為了鼓勵受刑人能主動改過向上，使他們在服刑期間能遵守規定並積極參加教育活動」，也認為他們的提前出獄，也能幫助減少監獄內的人數；被害者代表則不同意此做法，認為不能假釋，「他們無法因為遵守規定而變好，因為這僅是監獄的餽贈」。

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