印度5邦議會改選 「史達林」可望拿下泰米爾納德邦

2021/05/01 21:06

〔即時新聞/綜合報導〕印度今年有5個邦進行地區議會選舉,各邦將於5月2日公佈結果。根據出口民調,由「史達林」領導的達羅毗荼進步聯盟 (Dravida Munnetra Kazhagam,DMK)可望在東南部的泰米爾納德邦拿下最多席次。

綜合外媒報導,DMK黨總裁史達林(Muthuvel Karunanidhi Stalin)由於與前蘇聯領導人約瑟夫.史達林(Joseph Stalin)稱呼相同,常被喚作M.K.史達林,以示區別。

M.K.史達林的父親M.卡魯納尼迪(Muthuvel Karunanidhi)正是以約瑟夫.史達林的名號來為兒子取名,因此兩人撞名並不是巧合。

兩位史達林在歷史上也幾乎是「無縫接軌」。今年68歲的M.K.史達林出生於1953年3月1日,約瑟夫.史達林則死於4天後,即1953年3月5日。

M.K.史達林說,他在幾年前入境俄羅斯時有非常尷尬的體驗。「在機場降落後,我被要求提供姓名。而當我說出『史達林』之後,機場一堆人都在盯著我看。」

「官員在檢查護照的時候還問了我超多問題。由此可見史達林多不受俄羅斯民眾待見。」

報導指出,印度有些民眾會以列寧(Vladimir Lenin)、赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)等蘇聯領導人的名子來為孩子命名、尤其是在西孟加拉邦(West Bengal)、特里普拉邦(Tripura)、喀拉拉邦 (Kerala)等幾個過去共產主義較受歡迎的邦。

