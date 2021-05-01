印度5邦議會改選 「史達林」可望拿下泰米爾納德邦
〔即時新聞／綜合報導〕印度今年有5個邦進行地區議會選舉，各邦將於5月2日公佈結果。根據出口民調，由「史達林」領導的達羅毗荼進步聯盟 （Dravida Munnetra Kazhagam，DMK）可望在東南部的泰米爾納德邦拿下最多席次。
綜合外媒報導，DMK黨總裁史達林（Muthuvel Karunanidhi Stalin）由於與前蘇聯領導人約瑟夫．史達林（Joseph Stalin）稱呼相同，常被喚作M.K.史達林，以示區別。
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M.K.史達林的父親M.卡魯納尼迪（Muthuvel Karunanidhi）正是以約瑟夫．史達林的名號來為兒子取名，因此兩人撞名並不是巧合。
兩位史達林在歷史上也幾乎是「無縫接軌」。今年68歲的M.K.史達林出生於1953年3月1日，約瑟夫．史達林則死於4天後，即1953年3月5日。
M.K.史達林說，他在幾年前入境俄羅斯時有非常尷尬的體驗。「在機場降落後，我被要求提供姓名。而當我說出『史達林』之後，機場一堆人都在盯著我看。」
「官員在檢查護照的時候還問了我超多問題。由此可見史達林多不受俄羅斯民眾待見。」
報導指出，印度有些民眾會以列寧（Vladimir Lenin）、赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）等蘇聯領導人的名子來為孩子命名、尤其是在西孟加拉邦（West Bengal）、特里普拉邦（Tripura）、喀拉拉邦 （Kerala）等幾個過去共產主義較受歡迎的邦。
Exit poll predictions of Tamil Nadu assembly elections. Results to be declared on May 2nd.— Tamil Nadu Youth Election Desk 2021 （@ypptamil） April 30, 2021
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