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    真的「小仙女」！中國甜美女孩罹罕病 最大心願「好好吃頓飯」

    中國四川的20歲女性王雨知罹患罕見疾病，但她沒有被病魔打倒，反而積極陽光地面對自己的病情。（圖取自中媒紫牛新聞）

    中國四川的20歲女性王雨知罹患罕見疾病，但她沒有被病魔打倒，反而積極陽光地面對自己的病情。（圖取自中媒紫牛新聞）

    2021/05/01 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕來自中國四川的20歲女性王雨知氣質甜美清新，彷彿「小仙女」的她還真的「不食人間煙火」，只因她罹患罕見疾病「克羅恩病（Crohn's disease）」；王雨知很難消化吃下的食物，她目前靠鼻胃管攝取營養，每小時攝取量還有嚴格限制。縱使飽受病痛折磨，王雨知仍然積極以對，也透過網路分享自己的養病日常，希望鼓勵病友，正向陽光的樣子引起關注。

    中媒《紫牛新聞》報導，王雨知目前就讀大學2年級，原本應該青春健康的她在2017年16歲時開始出現容易拉肚子的狀況，病情逐漸加重，甚至2度因腸胃問題住院治療，2020年爆瘦20公斤後被診斷出罹患克羅恩病，腸胃無法消化食物，目前靠鼻胃管攝取營養。

    病情惡耗讓她一度崩潰，男友也因此跟她分手，但她已經坦然接受自己的狀況，並笑稱，「如果沒有生病，可能我也未必能獲得這麼多粉絲，這應該算是一種因禍得福，人嘛，不能總盯著讓自己不愉快的地方看！」

    透過網路，王雨知成為一名影片創作者，目前「斷食期」的她主食為營養粉，需要靠水調和成糊狀，再透過幫浦及鼻胃管把營養品打進胃中，每小時只能攝取300毫升。

    日前，她一支拍攝準備「食物」的影片引起關注，3天吸引440多萬個讚，她也在影片中介紹病情，還笑稱「眾所周知，仙女是不用吃飯的」，並坦言目前最大心願是好好吃頓飯，堅強模樣讓中國網友心疼，稱她「真像個小仙女」。

    她也分享了自己清醒著插鼻胃管、鼻胃管堵塞無法進食等等經歷，希望藉拍攝影片鼓勵與她相同的病友，「其實這個病沒那麼可怕，大家一定要積極地面對美好的未來」。

    中國四川的20歲女性王雨知罹患罕見疾病「克羅恩病」，但她沒有被病魔打倒，反而積極陽光地面對自己的病情。（圖取自中媒紫牛新聞）

    中國四川的20歲女性王雨知罹患罕見疾病「克羅恩病」，但她沒有被病魔打倒，反而積極陽光地面對自己的病情。（圖取自中媒紫牛新聞）

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