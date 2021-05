馬斯克SpaceX與NASA的登月合約因出現爭議中止。(路透)

2021/05/01 09:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署NASA「阿提米絲」計畫(Artemis Program)日前宣布由SpaceX獲得29億美元(約新台幣826億元)登月船建造合約,消息一出引發競爭對手藍色起源及科技公司Dynetics抗議,NASA遂先行擱置合約,待監管單位釐清。

綜合外媒報導,美國政府問責署將針對兩家公司提出的抗議進行調查,意味著SpaceX無法第一時間拿到經費,也沒辦法和NASA展開初步會談。

請繼續往下閱讀...

「阿提米絲」計畫要讓人類在2024年重返月球,日前宣布選中SpaceX承接造船合約,亞馬遜執行長貝佐斯旗下的藍色起源提出抗議,控NASA的決定有瑕玼且存在「高風險」,後續向美國政府問責辦公室投訴,但被馬斯克嘲諷「笑死,無法升起(進入軌道)」(Can't get it up (to orbit) lol)。

NASA發言人聲明指出,「依照問責署提出的異議,NASA與SpaceX的人類登陸系統(HLS)合約進度暫停,直到問責署釐清所有和這筆合約有關的訴訟爭議。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法