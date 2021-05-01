中國「疫苗外交」打入美洲盃 官媒炒作梅西將接種中國疫苗

中國官方媒體大肆炒作梅西為了出戰美洲盃，將接種中國疫苗。（路透檔案照）

2021/05/01 06:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國積極推動「疫苗外交」，幾乎無所不用其極，連阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）也變成宣傳看板，疑似在不知情的情況下為中國科興（Sinovac）疫苗背書！

中國新華社報導，南美洲足球協會（CONMEBOL）13日宣布與北京科興中維生技公司達成協議，科興將成為2021年美洲盃足球賽（Copa América）官方醫療健康合作夥伴。根據協議，南美足協將接受來自科興捐贈的5萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，確保美洲盃順利舉行。據稱這是全球第一個接收製藥集團捐贈武肺疫苗的足球協會。

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隨後，新華社和中央電視台等中國官方媒體，4月30日引述西班牙第3電視台（TV3）報導，宣稱目前效力於西班牙巴塞隆納足球俱樂部（FC Barcelona）的梅西為了出戰美洲盃，將接種中國疫苗，再參加6月至7月在阿根廷和哥倫比亞舉行的美洲盃足球賽。南美足協規定，球員至少必須接種1劑疫苗，才能出戰美洲盃賽程。

然而，西班牙媒體指稱，南美足協規定，參加美洲盃比賽的球員和教練，才必須接種疫苗，梅西只是南美國家球員之一，尚未證實是否參加美洲盃，遑論他是否會選擇接種中國疫苗。

報導還說，南美足協獲贈的中國疫苗並未獲准在阿根廷使用，一些南美國家隊可能被迫前往烏拉圭接種。

自由亞洲電台（RFA）報導，梅西在中國擁有眾多球迷，前述消息傳出後，隨即成為中國社群媒體的熱門話題。一名語音社群媒體Clubhouse活躍用戶「吾憾廢言」自稱是梅西的忠實球迷，他認為梅西做為世界頭號球星，即使在南美足協的捆綁下與中國疫苗建立宣傳關係，但應該不會接種中國疫苗。而中國當局這一系列操作，顯然是在利用梅西為中國疫苗宣傳，讓梅西為中國疫苗背書，包括對內宣傳及大外宣。

「吾撼廢炎」指出，也有可能是中國政府利用南美國家在經濟或醫療方面的劣勢，與其達成某種協議，前提就是梅西為中國疫苗代言，在全世界或美洲推銷中國疫苗。

旅居澳洲的時評家Alex則向RFA指出，此事顯示南美足協如同國際奧委會一樣，已被中共當局的「疫苗外交」攻陷，梅西做為阿根廷國家隊的一員，可能也不知道自己被利用。他認為，不排除梅西及其他知名球星知道被利用後，聯合發起抵制行動，醫護團隊可能也會提出異議。

今年3月，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）與中國政府達成協議，將為即將揭幕的東京奧運會和2022年北京冬奧會提供中國疫苗，挨批為中國「疫苗外交」充當馬前卒。日本已明確表態不會接種中國疫苗。

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