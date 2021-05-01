馬不停蹄！日媒：美印太司令甫上任即訪日 共商威懾中國

美國新任印太司令部司令阿基里諾在4月30日走馬上任。（法新社檔案照）

2021/05/01 00:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國印度－太平洋司令部在4月30日舉行新司令交接儀式，由原太平洋艦隊司令、海軍上將阿基里諾（John Aquilino）接棒這個重責大任。日本《共同社》獨家指出，阿基里諾將在5月下旬訪問日本，就中國加強軍事施壓台灣，以及美日對中威懾措施展開磋商。

《共同社》引述日美2國政府相關人士指出，阿基里諾屆時將與日本防衛大臣岸信夫和統合幕僚長山崎幸二等人舉行會談，就中國加強對台灣的軍事壓力，以及日美2國對中威懾措施展開磋商。此外，日方也將協調安排阿基里諾與首相菅義偉晤談。

請繼續往下閱讀...

報導指出，阿基里諾甫上任即訪日，彰顯日美合作和同盟關係牢固。除了台海情勢外，他也會在與日方的一系列會談中，就中國公務船接連駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊日本領海，以及朝鮮半島核武和導彈問題展開對話，並將確認日美繼續為實現「自由開放的印度太平洋」構想而攜手合作。

阿基里諾先前出席美國聯邦參議院軍事委員會就印太司令任命案舉行的聽證會時，直言中國併吞台灣的威脅「比想像更迫在眉睫」，美國迫切需要在短期內部署「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）提出的威懾力。

他從軍事角度強調，台灣所處的戰略位置至關重要，一旦台灣遭受威脅，全球3分之2的貿易就可能受到影響，美國身為盟國與夥伴的地位，也會因此受到威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法