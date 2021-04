WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與

2021/04/30 23:41

〔編譯孫宇青/綜合報導〕世界衛生大會(WHA)將於5月24日在瑞士日內瓦登場,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)4月30日在「推特」發文指出,台灣對抗武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)表現優異,對全球公共衛生做出巨大貢獻,呼籲WHA邀請台灣與會。

《法新社》報導,普萊斯推文表示:「台灣控制疫情表現出色,同時也對外捐贈個人防護裝備(PPE),凸顯台灣對全球公衛的巨大貢獻,且台灣也擁有全球最頂尖的抗疫專家,我們必須在世界衛生大會上聽到台灣的聲音。」

報導指出,這是美國總統拜登支持台灣參與國際事務的最新行動。美國聯邦參、眾議院外交委員會近日發起的「#LetTaiwanHelp」社群平台串聯活動,從4月27至29日,已吸引逾50國、超過250位政要響應,共同呼籲世界衛生組織(WHO)邀請台灣參與今年第74屆的世界衛生大會。

Taiwan's outstanding control of COVID-19 and its donations of PPE demonstrate its strong contribution to global health. Taiwan has some of the world's leading experts in combatting this disease, and we need to hear from Taiwan at the World Health Assembly.