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    WHA大會月底登場 美國務院發言人力挺台灣參與

    美國國務院發言人普萊斯。（法新社檔案照）

    美國國務院發言人普萊斯。（法新社檔案照）

    2021/04/30 23:41

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月24日在瑞士日內瓦登場，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月30日在「推特」發文指出，台灣對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）表現優異，對全球公共衛生做出巨大貢獻，呼籲WHA邀請台灣與會。

    《法新社》報導，普萊斯推文表示：「台灣控制疫情表現出色，同時也對外捐贈個人防護裝備（PPE），凸顯台灣對全球公衛的巨大貢獻，且台灣也擁有全球最頂尖的抗疫專家，我們必須在世界衛生大會上聽到台灣的聲音。」

    報導指出，這是美國總統拜登支持台灣參與國際事務的最新行動。美國聯邦參、眾議院外交委員會近日發起的「#LetTaiwanHelp」社群平台串聯活動，從4月27至29日，已吸引逾50國、超過250位政要響應，共同呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與今年第74屆的世界衛生大會。

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