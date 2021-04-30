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    日防相岸信夫：台灣有事將對日本造成直接影響

    日本防衛相岸信夫。（歐新社檔案照）

    日本防衛相岸信夫。（歐新社檔案照）

    2021/04/30 19:34

    〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本防衛相岸信夫今天在TBS電視接受專訪時再次強調，台灣若發生緊急狀況將對日本造成直接的影響。目前各界也在討論「台灣有事」時，日本依和平安全法案能怎麼做，岸信夫表示，這些均為假設的狀況，以他的立場不便置評，但不管發生什麼事態，政府都會確實掌握狀況，保護國民的安全。

    岸信夫今天下午在TBS NEWS衛星台接受資深主播川戶惠子專訪，對於台灣和釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）情勢有深入的分析。岸信夫表示，日本列島、台灣和菲律賓是中國進出太平洋的阻礙，目前中國只能穿越沖繩宮古島附近的海域，他認為中國希望掌握更確實的進出路線，所以強調台灣為其領土、核心利益，並增加對台施壓的行為。

    對於美國印太司令認為台灣的情勢緊迫，未來會更為緊迫，對於這個動向，岸信夫表示，日本也要確實關注，畢竟中台間的軍事嚴重失衡，朝著中方傾斜，而且差距年年增加。

    岸信夫還表示，中國試圖以軍事力改變現狀，已經不是東海和南海等沿岸國家的問題，連歐洲的英、法、德、荷等國均感到危機，法國今年首次參與5月將舉行的日美聯合演習，英國也派航艦參加，他認為這是很自然的事。

    訪談中川戶提及岸信夫與台灣關係密切，岸信夫表示，他在小學大約5、6年時首次出國，就是和家人到台灣旅行，當時對台灣留下非常愉快的好印象，現在也結交了很多台灣的友人，因為多次訪台與前總統李登輝有多次會面，所以去年參加李登輝逝世弔問團訪台。

    川戶還談到岸信夫上月中前往與那國島視察一事，岸信夫表示，與那國島距離台灣東岸的花蓮僅約110公里，岸信夫強調，台灣若發生緊急狀況，將對日本造成直接的影響。

    川戶問及台灣有事，日本能做什麼？岸信夫表示，日本向來的立場是台灣問題應由當事者雙方透過對話和平解決，這項立場並未改變。但日本必須確實掌握狀況，以保護國民的安全。

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