印度疫情延燒 官員闖入婚禮強制喊卡 高壓行為行為惹議

〔即時新聞/綜合報導〕印度東北部特里普拉邦(Tripura)26日晚間傳出,一名地方官員率警闖入進行中的婚禮強行喊卡,不僅對現場賓客動手爆粗口,還將數十人帶回警局拘留。而後新娘的弟弟PO出申請文件,證明該婚禮是經過許可才舉辦,事件爭議隨後在網路上延燒。

綜合外媒報導,西特里普拉縣地方官員亞達夫(Shailesh Kumar Yadav)26日帶著員警闖入一場正在進行的婚禮,官員到場後強行要求婚禮立刻結束,不僅動手推人、巴頭,甚至在家屬提出許可證明時,看也不看直接將文件撕毀,場面一度失控,最後更讓隨行員警把30幾名賓客帶回警局拘留,原本開心喜慶的婚禮瞬間變調。

據報導,新娘的弟弟瑟拉吉特(Subhrajit Deb)事後在FB貼出數張婚禮舉行的許可文件,證明他們是依循申請程序合法舉行,並且遵守防疫規範將賓客數控制在25-30人。此外,對於當地22日開始實施宵禁(晚間10時到清晨5時),而婚禮卻因應印度教傳統的良辰吉時舉辦於晚間11時30分,他也表示早在申請文件中附上喜帖註明。家屬提出質疑,這些文件都是經由地方政府批示,上頭甚至還有亞達夫本人的簽名,為何最後卻遭闖入破壞。

當晚失控畫面被民眾拍下PO網,瞬間在網路上引發熱議,有人替新人一家打抱不平,指控政府不當施壓,但也有人認為印度近日疫情嚴峻,此時仍堅持舉辦婚禮確實不當。而出手的官員亞達夫事後才出面道歉,表示他無意傷害或羞辱任何人,當天的行為僅是為了人民的利益與福祉。目前家屬決定向地方政府提出申訴。

印度武漢肺炎疫情截至昨(29)日累積1838萬例確診,20萬4832人死亡,且實際數字恐怕更高。

