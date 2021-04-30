印度疫情延燒 官員闖入婚禮強制喊卡 高壓行為行為惹議

印度近日疫情嚴峻，日前有官員闖入民眾婚禮強行制止惹議。（美聯社資料照）

2021/04/30 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部特里普拉邦（Tripura）26日晚間傳出，一名地方官員率警闖入進行中的婚禮強行喊卡，不僅對現場賓客動手爆粗口，還將數十人帶回警局拘留。而後新娘的弟弟PO出申請文件，證明該婚禮是經過許可才舉辦，事件爭議隨後在網路上延燒。

綜合外媒報導，西特里普拉縣地方官員亞達夫（Shailesh Kumar Yadav）26日帶著員警闖入一場正在進行的婚禮，官員到場後強行要求婚禮立刻結束，不僅動手推人、巴頭，甚至在家屬提出許可證明時，看也不看直接將文件撕毀，場面一度失控，最後更讓隨行員警把30幾名賓客帶回警局拘留，原本開心喜慶的婚禮瞬間變調。

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據報導，新娘的弟弟瑟拉吉特（Subhrajit Deb）事後在FB貼出數張婚禮舉行的許可文件，證明他們是依循申請程序合法舉行，並且遵守防疫規範將賓客數控制在25-30人。此外，對於當地22日開始實施宵禁（晚間10時到清晨5時），而婚禮卻因應印度教傳統的良辰吉時舉辦於晚間11時30分，他也表示早在申請文件中附上喜帖註明。家屬提出質疑，這些文件都是經由地方政府批示，上頭甚至還有亞達夫本人的簽名，為何最後卻遭闖入破壞。

當晚失控畫面被民眾拍下PO網，瞬間在網路上引發熱議，有人替新人一家打抱不平，指控政府不當施壓，但也有人認為印度近日疫情嚴峻，此時仍堅持舉辦婚禮確實不當。而出手的官員亞達夫事後才出面道歉，表示他無意傷害或羞辱任何人，當天的行為僅是為了人民的利益與福祉。目前家屬決定向地方政府提出申訴。

印度武漢肺炎疫情截至昨（29）日累積1838萬例確診，20萬4832人死亡，且實際數字恐怕更高。

This arrest made in Tripura at a wedding is Disturbing .The way the arrest was made was abhorrently insensitive and downright criminal . The officer could have kept the sanctity of the occasion and simply asked the public to clear the venue, instead he chose to showcase his power pic.twitter.com/KW6YsL3vUU — RuchikaAgr （@AgrRuchika） April 27, 2021

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