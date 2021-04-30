養老鼠咬布袋！盜領富爸爸畢生積蓄 不孝男2年內敗光2558萬

凱爾盜領父親賣房後得到的118萬澳元（約新台幣2558萬）的財產後，便一直裝闊結交新女友。（圖翻攝自Kyle Kepkey臉書）

2021/04/30 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕敗家子無誤！澳洲30歲男子凱爾（Kyle Kepkey）平時出入都靠名車代步，女友更是一個接著一個換，看似家財萬貫的他，其實是盜領了父親118萬澳元（約新台幣2558萬）來裝闊的「靠爸富少」，日前他被法院以詐欺罪判刑入獄。

綜合外媒報導，凱爾於2019年被親生父親告上法院，指控他118萬澳元（約新台幣2558萬）的財產，被兒子盜領拿去裝闊，把錢拿去租名車、把妹和購買毒品，等父親發現時，戶頭僅剩20塊澳元（約新台幣433元），氣得他報警「大義滅親」。

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報導指出，凱爾的父親在2017年時，將新南威爾州的房子賣了，舉家搬遷至維多利亞州租屋度日，因此戶頭裡多出了118萬澳元（約新台幣2558萬）的存款，但沒想到賊頭賊腦的凱爾竟偷偷地獲取了父親帳戶的線上操作權限，2年內把父親的積蓄給花光。

報導提到，突獲鉅款線上操作權限的凱爾，每天過著揮金如土的生活，除了租名車代步、吃喝玩樂、妹子一個接著一個換，甚至還在交友網站上註冊高級會員，繳納巨額會費，還常帶女友到百貨公司買精品，幫女性友人付清房租，出手闊綽。

報導也說，凱爾還給了前女友1萬澳元（約新台幣21萬）的分手費，待在家肚子餓時就叫外賣，甚至每週還會花4000澳元（約新台幣8.6萬）購買毒品，去日本旅行時還一直向父親討錢，大玩兩面手法，直到父親查看帳戶才發現真相。

報導指出，凱爾的父親於2019年4月報警，同年5月維多利亞州租屋處就慘遭祝融，此時凱爾早已被警方拘留，直到2020年7月13日被依詐欺等多項罪名判決入獄，但父親畢生積蓄都沒了，只能靠救濟金度日，晚景可謂相當淒涼。

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凱爾在2年內把父親的積蓄花到只剩20塊澳元（約新台幣433元）。（圖翻攝自Kyle Kepkey臉書）

凱爾的父親（圖右）和凱爾（圖左）的童年照，遭敗家子散盡家財的他，如今只能靠救濟金度日，晚景相當淒涼。（圖翻攝自Kyle Kepkey臉書）

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