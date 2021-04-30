中國成功發射天和核心艙 預計2022年完成太空站

中國太空站「天和」核心艙昨（29日）上午成功發射升空。（美聯社）

2021/04/30 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國太空站天和核心艙昨（29日）上午約11時許成功發射升空，此為中國載人航太工程的一大里程碑，象徵中國太空站建造進入全面實施階段，當局預計在未來2年陸續進行11次飛行任務，並於2022年完成太空站「天宮」。

綜合外媒報導，29日上午11時23分，搭載中國太空站核心艙「天和」的長征五號B遙二運載火箭，已從海南文昌發射場成功發射升空並順利抵達軌道，正式拉開中國建設太空站的序幕，宣告載人航太工程再開新紀元。

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對此，中國國家主席習近平發賀電致意，提及「建造空間站、建成國家太空實驗室，是實現我國載人航天工程『三步走』戰略的重要目標，是建設科技強國、航天強國的重要引領性工程。天和核心艙發射成功，標志著我國空間站建造進入全面實施階段，為後續任務展開奠定了堅實基礎。」

據報導，中國太空站「天宮」是由天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙段所構成，本次發射的「天和」全長16.6公尺，最大直徑4.2公尺，重量則達22.5噸，是中國史上最大的太空艙，可容納3名太空人工作及生活，並將主要負責太空站組合體的統一管理與控制，並支援實驗艙、載人飛船、貨運飛船等飛行器與核心艙的交會對接和在軌組裝。

報導指出，官方計劃將在未來2年內再進行11次飛行任務，其中包括3次艙段發射、4次載人飛行任務及4次貨運任務。據報導，「問天」和「夢天」實驗艙預計分別在2022年5月及8月發射，完成中國航太工程「三步走」的最終目標「建造太空站」，以滿足未來有大規模、長期有人在軌駐留的需求。

天和核心艙為中國史上最大的太空艙，亦是中國「天宮」太空站的主要部分。（法新社）

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