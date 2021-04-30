德國大選綠黨聲勢看好 歐盟政界：歐中投資協議「死定了」

德國即將進行大選，綠黨聲勢看好，甚至可能組閣，歐盟政界人士預測，依此局勢，歐盟與中國磋商多年的歐中投資協議「死定了」。（法新社）

2021/04/30 00:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國日前為美歐因新疆維吾爾族人權問題祭出的制裁措施，報復制裁歐盟政治人物、學者，引起歐盟政界強烈反彈。歐盟政界指出，時值歐盟主要國家德國將大選，而綠黨聲勢看好，中國或許自己葬送了磋商多年才簽署的歐中投資協議之生路。

近期民調顯示，德國「綠黨」支持度民調穩居領先地位，甚至可能在9月底大選中脫穎而出組閣，而綠黨向來被認為對中國立場比德國現任政府還要強硬。綠黨議員、歐洲議會對中關係代表團領導人包瑞翰（Reinhard Buetikofer）說，此局面有可能使歐中投資協議「死定了」。

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歐盟與中國「全面投資協議」（CAI）去年12月在輪值主席國德國總理梅克爾積極推動下簽署，不過，今年3月歐盟因新疆維吾爾族問題制裁中國有關官員，遭中國報復制裁，使歐中關係急轉直下。

比利時政治經濟學家齊克果（Jacob F. Kirkegaard）接受「美國之音」書面訪問，表示「歐洲正邁向政治旺季，而中國因為這些制裁，自陷於許多人的更重要政治優先目標」，「這預示短期內歐中投資協議非常不妙」。

齊克果說，「坦白說，一切都要看德國的選舉，例如，如果綠黨確實勝選，從該黨產生下任總理，歐中投資協議就肯定完蛋；綠黨即使僅進入政府，該協議也死定了。」梅克爾卸任時，「更重要的是，新聯合政府上台，事情就會有所改變，唯一的問題是改變多少。」

30多名歐洲議會議員28日在議會上批評中國的報復制裁，並警告，歐中投資協議已遭「擱置」，比利時議員阿雷納（Maria Arena）直言，「如果不能在此討論支持香港或台灣民主權利，那就沒什麼能談的。」歐盟外交事務發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）說，歐盟仍視該協議為重新平衡與北京經濟關係的「工具選項之一」，然而，「經濟利益不會防止我們挺身捍衛全球價值觀，包括必要時透過制裁手段」。

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