川規拜隨？美國重啟核武計畫

監督美國核研究和炸彈製造的聯邦機構，已批准經費達數10億美元計畫的第一階段，以製造核武器最關鍵的「彈芯 」。圖為洛薩拉摩斯國家實驗室。（美聯）

2021/04/30 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕負責監督美國核研究和炸彈製造的聯邦機構，已經批准了一項經費達數10億美元的核能計畫第一階段，以製造美國核武器最關鍵的部分，這也顯示美國總統拜登（Joseph Biden）似乎要接續前總統川普（Donald Trump）留下的核武計畫。不過，此舉引發抗議浪潮。

據《美聯社》報導，新墨西哥州北部的「洛薩拉摩斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）」已經準備開始每年製作30個內爆式核武器的關鍵部分─彈芯（Pit）。

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美國國家核安全管理局（The National Nuclear Security Administration）表示，大部分現有庫存的彈芯，都是1970年代和1980年代所留下。

據報導，「重啟核武生產與否」經過多屆的總統任期都仍未定案，支持者認為，美國需要確保國防武器的穩定性和可靠性，以面對全球日益增長的國家安全問題。新墨西哥州國會的民主黨議員也認為，在「洛薩拉摩斯國家實驗室」製作彈芯，可以獲得數10億的資金，並增加當地工作機會。

不過據報導，民間監督團體認為，實驗室的核廢料以及潛在的環境污染，都會帶來更多的安全疑慮。也有一些團體揚言要控告美國能源部（United States Department of Energy）和國家核安全管理局，這些團體認為，應該要更全面的審查整個計畫。

「洛薩拉摩斯國家實驗室」的梅洛（Greg Mello）說，「『洛薩拉摩斯國家實驗室』的設備過於老舊，其實是不太安全的，其位置也不太好，此外就算減少庫存，我們仍無法保證能完成這項任務。」

據報導，核機構在一份聲明中說，預計2023年訂下成本和時間進度表，同時會不斷審查整項計畫，以確立成本和時間進度。

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