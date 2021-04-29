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    大坂直美聯名比基尼 大秀獨特風格

    「日本小威」大坂直美昨（28）日在個人社交平台上，公布她與比基尼品牌「Frankies Bikinis」，將在5月10日推出「Frankies Bikinis x Naomi Osaka」系列泳裝。（路透）

    「日本小威」大坂直美昨（28）日在個人社交平台上，公布她與比基尼品牌「Frankies Bikinis」，將在5月10日推出「Frankies Bikinis x Naomi Osaka」系列泳裝。（路透）

    2021/04/29 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕「日本小威」大坂直美昨（28）日在個人社交平台上宣布，她與比基尼品牌「Frankies Bikinis」合作，將在5月10日推出「Frankies Bikinis x Naomi Osaka」聯名系列泳裝。

    綜合外媒報導，這次的比基尼合作系列價格介在80美元（約台幣2228元）到190美元（約台幣5291元）之間，款式多樣，且顏色五彩繽紛。大坂直美也在IG上PO出幾張穿著桃紅色泳裝的照片，並在貼文寫下，「很高興能和Frankies Bikinis合作，這一系列泳裝將在5月10日推出。」大坂直美也笑稱，之所以會將頭髮染成「櫻花粉」，就是為了配合這個比基尼系列。

    「Frankies Bikinis」的創辦人艾羅（Francesca Aiello）說，「顯而易見的，大坂直美是極具創意，同時擁有驚人的個人獨特風格。」艾羅也說，「她代表著一個正在實現自己的夢想，並激勵他人追尋夢想的堅強女性，她是一個了不起的人。」

    艾羅補充，大坂直美參與了整項計畫的過程，並希望將自己在球場內外「運動化又女性的風格」展現在這次的比基尼合作系列上。

    據報導，大坂直美已贏得4座大滿貫后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，以及今年澳網，傲人戰績加上順延至今夏的東京奧運，足讓她接連簽下許多重量級國際品牌廣告，包括法國時尚精品LV、美國知名體育用品Nike、日本女裝ADEAM，以及美國品牌Levi's等。

    大坂直美也在IG上PO出幾張穿著桃紅色泳裝的照片，並在貼文寫下，「很高興能和Frankies Bikinis合作，這款系列泳裝將在5月10日推出。」（圖擷取自大坂直美IG）

    大坂直美也在IG上PO出幾張穿著桃紅色泳裝的照片，並在貼文寫下，「很高興能和Frankies Bikinis合作，這款系列泳裝將在5月10日推出。」（圖擷取自大坂直美IG）

    「Frankies Bikinis」的創辦人艾羅（Francesca Aiello）說，「顯而易見的，大坂直美是極具創意，同時擁有驚人的個人獨特風格。」（路透）

    「Frankies Bikinis」的創辦人艾羅（Francesca Aiello）說，「顯而易見的，大坂直美是極具創意，同時擁有驚人的個人獨特風格。」（路透）

    艾羅補充，大坂直美參予了整項計畫的過程，並希望將自己在球場內外「運動化又女性的風格」展現在這次的比基尼合作系列上。（路透）

    艾羅補充，大坂直美參予了整項計畫的過程，並希望將自己在球場內外「運動化又女性的風格」展現在這次的比基尼合作系列上。（路透）

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