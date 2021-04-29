武漢肺炎》印度挖墳工日以繼夜埋屍不穿防護衣：怕也沒用...

孟買民眾28日將染疫而死的親屬遺體埋葬。（路透）。

2021/04/29 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連日來單日新增和死亡人數都創新高，各地都能看到臨時搭建的火葬場在焚屍，宛如人間煉獄，挖墳工人日以繼夜在埋葬染疫病逝者。然而數名在孟買從事挖墳工作的工人，面對這麼多武肺患者的遺體，竟然不穿防護衣，其中一名從事該行業25年的老手還說自己是靠著勇氣繼續工作下去，坦言「怕也沒用」。

根據《路透》報導，在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首府孟買（Mumbai）從事挖墳25年的52歲工人卡路丁（Sayyed Munir Kamruddin），表示自己自去年疫情爆發後大約2至3個月後，就不再穿著防護服和手套上工。卡路丁稱自己不害怕武漢肺炎，要做這工作要有膽量和勇氣，只會恐懼無法勝任這工作；他也坦言，害怕也沒有用，似乎是在說「該來的還是會來」。

請繼續往下閱讀...

現時印度醫療資源嚴重匱乏，醫院病床一位難求，原有火葬場也不堪負荷，也因此到處都有臨時火葬場在焚化成堆遺體，慘不忍睹。卡路丁表示，自己與同事日以繼夜，幾乎沒有休息的在埋葬死者，他更透露，自己已經整整一年沒有放假。

印度衛生部今天（29日）發布最新官方數據，顯示過去24小時新增37萬9257例確診，3645人病歿，2項指標再創新高，過去8天中，有7天創下單日確診紀錄；目前印度累積1838萬例確診，20萬4832人死亡，且實際數字恐怕更高。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

孟買挖墳工人不穿防護衣在挖掘墳墓，準備埋葬下一批染疫死者。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法