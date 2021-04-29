武漢肺炎》印度挖墳工日以繼夜埋屍不穿防護衣：怕也沒用...
〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連日來單日新增和死亡人數都創新高，各地都能看到臨時搭建的火葬場在焚屍，宛如人間煉獄，挖墳工人日以繼夜在埋葬染疫病逝者。然而數名在孟買從事挖墳工作的工人，面對這麼多武肺患者的遺體，竟然不穿防護衣，其中一名從事該行業25年的老手還說自己是靠著勇氣繼續工作下去，坦言「怕也沒用」。
根據《路透》報導，在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首府孟買（Mumbai）從事挖墳25年的52歲工人卡路丁（Sayyed Munir Kamruddin），表示自己自去年疫情爆發後大約2至3個月後，就不再穿著防護服和手套上工。卡路丁稱自己不害怕武漢肺炎，要做這工作要有膽量和勇氣，只會恐懼無法勝任這工作；他也坦言，害怕也沒有用，似乎是在說「該來的還是會來」。
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現時印度醫療資源嚴重匱乏，醫院病床一位難求，原有火葬場也不堪負荷，也因此到處都有臨時火葬場在焚化成堆遺體，慘不忍睹。卡路丁表示，自己與同事日以繼夜，幾乎沒有休息的在埋葬死者，他更透露，自己已經整整一年沒有放假。
印度衛生部今天（29日）發布最新官方數據，顯示過去24小時新增37萬9257例確診，3645人病歿，2項指標再創新高，過去8天中，有7天創下單日確診紀錄；目前印度累積1838萬例確診，20萬4832人死亡，且實際數字恐怕更高。
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