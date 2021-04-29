聚會中「顧講電話」把朋友晾一旁 男子胸口被捅2刀

近日南非爆出一起荒謬意外，一名男子因為在聚會上顧著和他人講電話而把朋友晾著，引發好友不滿質問，雙方隨後爆發口角，不料，這名男子竟遭朋友拿刀朝胸口捅了兩下，目前兇嫌已被逮捕。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2021/04/29 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕近日南非爆出一起荒謬意外，一名男子因為在聚會上顧著和他人講電話而把朋友晾著，引發好友不滿質問，雙方隨後爆發口角，不料，這名男子竟遭朋友拿刀朝胸口捅了兩下，目前兇嫌已被逮捕。

綜合外電報導，這起事件於26日晚間發生在瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal），當時35歲的男子布特勒茲（Sandile Buthelezi）在和朋友的聚會上，不斷地講著電話，此舉引發30歲的朋友不滿，雙方爆發口角。

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布特勒茲的朋友出言指責稱，布特勒茲花太多的時間在講電話上，而不是和朋友聊天；布特勒茲面對這番指控未感到抱歉，繼續挑釁朋友，隨後布特勒茲的朋友暫時離開。

不料，布特勒茲的朋友下次竟帶著一把刀回到現場，一言不發的將刀刺進了布特勒茲的胸口兩次，布特勒茲當場重傷，隨後送醫急救。

瓜祖魯那他省警方發言人姆貝萊（Col Thembeka Mbele）證實整起事件，並表示事發後警方隨即展開調查，在案發當日便將兇嫌逮捕歸案；目前這名兇嫌將面臨殺人罪的起訴，預計全案將於姆圖齊尼地方法院進行審理。

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