日本禁酒令引「路邊飲酒」問題 澀谷上班族自發巡邏宣導

因應日本黃金週連假，民眾憂病毒感染擴大在澀谷街頭自發性宣導「勿路邊飲酒」。（法新社資料照）

2021/04/29 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府日前發布第三度緊急事態宣言，細則要求提供酒類及卡拉OK服務的餐廳暫停營業，其餘餐廳則須提早在晚間8時前打烊，然而這項「令和禁酒令」卻使民眾轉而在路邊飲酒，衍生更多噪音、環境髒亂等困擾問題。

據日媒《NHK》報導，在緊急事態宣言規範下，東京都內多數飲食業者被迫縮短營業時間或選擇暫停營業，隨之而來的是「路邊飲酒」問題。民眾下班沒了吃飯聊天的去處，轉而在路邊、公園等場所聚會，不僅可能增加病毒擴散風險，更延伸出噪音、亂丟垃圾等問題。

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報導指出，日本今（29日）開始進入黃金週連假，民眾憂心「路邊飲酒」情況會造成武漢病毒感染擴大，28日晚間熱鬧的東京澀谷區就出現數位上班族沿車站周遭舉牌「巡邏」。晚上8點後車站周邊的大型電子廣告看板、路燈等陸續熄滅，然便利商店前卻開始聚集把酒言歡的人，一群自發上街的上班族舉著「請不要在路邊飲酒」的標語，一次又一次上前呼籲民眾不要在外逗留飲酒、儘快回家，並沿路撿拾地上的寶特瓶及空罐垃圾。

對此，澀谷區相關管理單位的部長表示，通常直接和逗留民眾當面溝通，對方比較容易聽從勸導，他也呼籲民眾相互協助、多加宣導。

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