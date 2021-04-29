才開玩笑會挖到恐龍 蓋泳池驚見數千年歷史大型動物骨頭

美國拉斯維加斯1名男子博金斯（Matt Perkins）與丈夫近期從華盛頓州搬至內華達州的新家，據報本來打算在後院蓋泳池，未料卻於地面下約5英呎（約1.5公尺）處挖到骨頭。（圖翻攝自《ktnv》網站）

2021/04/29 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國拉斯維加斯男子博金斯（Matt Perkins）與丈夫近期從華盛頓州搬至內華達州的新家，據報本來打算在後院蓋泳池，未料卻於地面下約5英呎（約1.5公尺）處挖到骨頭，警方調查確認其非人骨，內華達科學中心研究室主任邦德（Joshua Bonde）推估，這些骨頭可能是馬或類似大型哺乳動物所有，約有6000至14000年歷史。

綜合外媒報導，博金斯和老公原本很期待這座6英呎（約1.8公尺）深的泳池，可以早日完工，但因挖到骨頭，警方獲報上門調查，確認不是人類遺骸，且與執法部門追蹤案件無關。

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博金斯憶述，上週五還在開玩笑說，施工人員會不會挖到恐龍，搞不好還可以用來支付泳池開銷，得知發現化石，「隨之而來的衝擊仍比預期來得大」。

邦德週二親訪現場後表示，骨頭發現地擁有天然泉水，1萬4000年前左右，似曾是周邊莫哈韋沙漠中的野生動植物的飲水站，並懷疑這隻動物可能死在泉水邊、掉進水裡，或因其他緣故迅速被掩埋。

邦德透露，先前鄰近的圖勒斯普林斯化石床國家紀念碑，也曾挖出像猛獁象的罕見化石。如此一來，若人們在自家後院挖到東西不足為奇。

報導提到，博金斯正考慮如何好好保存這組化石。據指，該處後來又發現帶有牙齒的顎骨，屋主不排除將這些骨頭交給邦德與科研中心處置。

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