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    愛達荷州通過「殺狼法」 若成案將有九成狼群面臨射殺命運

    愛達荷州通過「殺狼法」，野外狼群恐面臨遭射殺命運。（美聯社）

    愛達荷州通過「殺狼法」，野外狼群恐面臨遭射殺命運。（美聯社）

    2021/04/29 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕由於野外狼群數量增加，導致眾多農民所圈養的動物被殺死，美國愛達荷州眾議院本週通過一項「殺狼法案」，未來若州長利托（Brad Little）簽署發布，愛達荷州將允許獵人大量射殺狼群，州內將有90％的灰狼可能面臨被射殺命運。

    根據《路透》報導，愛達荷州魚類和野生動物保護組織於2002年制定了一項狼群保護與管理計劃，該計劃要求愛達荷州的狼群數量至少要維持150頭，愛達荷州參議員哈里斯（Mark Harris）說，目前州內狼群數量已增長到這數字的10倍，已超過1500頭，美國內政部去年也將灰狼從《瀕危物種法》中除名。由於狼群在愛達荷州各處農場、牧場肆虐，也讓農民及牧民不堪其擾，要求愛達荷州官方「除害」。

    愛達荷州眾議院本週以58票對11票通過立法，將允許雇用獵人射殺狼群，獵人屆時將可不受限制地射殺狼群，州內最多將有90％的狼群可能面臨遭射殺命運。目前州長利托並沒有表明是否會簽署該法案，利托將有6天決定簽署或是否決，但利托在這段時間不採取任何行動，6天後該法案將自動成案。

    許多野生動物組織皆呼籲利托否決「殺狼法」，並在聯合聲明中指出：「該法案將浪費數百萬美元公帑用於殺狼，這也威脅到物種延續，將使灰狼重回瀕臨滅絕名單。」

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