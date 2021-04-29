武漢肺炎》新加坡驚爆院內感染！醫護、病患5人中標

8日新加坡陳篤生醫院驚傳爆發院內感染，院內一名護理師感染了武漢肺炎，並傳染給另一名醫師及普通病房的3名病患。（法新社）

2021/04/29 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前新加坡在《彭博》26日公布的防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）奪冠，但28日新加坡陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）驚傳爆發院內感染，院內一名護理師感染了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並傳染給另一名醫師及普通病房的3名病患。

綜合外媒報導，據新加坡衛生部表示，28日公布的3名社區感染案例中，有一例是來自陳篤生醫院的女護理師。

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這名46歲的女護理師，在普通病房的9D病房工作，自昨（27日）出現咳嗽、喉嚨痛和身體疼痛後，便在陳篤生醫院尋求治療。

新加坡衛生部表示，目前為止已經發現了另外4例初步檢測呈現陽性的病例，包括一名醫生和3名同一病房的患者。

新加坡衛生部補充，這名護理師曾完整接種過2劑疫苗，分別在1月26日打過第一劑武漢肺炎疫苗，並在2月18日接種了第二劑。

為了預防疫情擴大，所有參與治療感染病人的工作人員，以及9D病房中的所有相關人員都將被隔離。

然而目前還無法確認有多少患者及醫院工作人員已與患者密切接觸。截至今日，新加坡的累積總病例數為6萬1086例。

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