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    狠批自家人「弱智」！中國專家點破：台積電是中國的嗎？

    台積電擬在中國南京廠擴建28奈米的成熟製程產能，引發中國通信業分析師項立剛強烈反對。（路透檔案照）

    台積電擬在中國南京廠擴建28奈米的成熟製程產能，引發中國通信業分析師項立剛強烈反對。（路透檔案照）

    2021/04/29 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電因應全球晶片荒，日前核准28.87億美元預算，將在中國南京廠擴建28奈米的成熟製程產能，引發中國通信業分析師項立剛強烈反對，項立剛自曝現在廣受中國輿論壓力，但他反批贊成的人是「弱智」，並反問：「台積電的晶片是我們（中國）的嗎？」

    根據《自由亞洲電台》報導，項立剛發布影片，稱由於中國政府支持，加上當地人力價格又便宜，所以在中國擴廠效果最好，他抱怨「台積電在5奈米、3奈米，這些先進的製程又不給我們，而且台積電還到美國去做先進的製程，比如說5奈米的廠」，他稱台積電南京擴廠是把中國產業發展的能力與空間「掐死了」，對中國還是件「斷子絕孫的事」。

    項立剛在微博發文自曝遭到人身攻擊，但他並不意外，因為此事可能影響一個企業重要利益，他相當清楚地方政府和企業會怎麼反應，但他說：「罵我，解決不了任何問題。」他發現部分中國民眾認為台積電前往中國擴廠能解決晶片短缺問題，項立剛直言這種言論是「弱智」。

    項立剛直言：「我看有些人寄希望台積電滿足我們2025年芯（晶）片自給率，我想知道蘋果也是在中國生產的，這叫中國手機嗎？愛立信（Ericsson），諾基亞（Nokia）也在中國有企業，這是中國通信業嗎？台積電的芯（晶）片能是我們自給的芯（晶）片嗎？如果有了大事，我們能靠台積電嗎？」

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