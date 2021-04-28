掏腰包助人 印度寶萊塢明星疫情期間被稱英雄

寶萊塢男星樹德（Sonu Sood）從去年疫情期間，就透過社群媒體努力回應粉絲，盡全力協助他們有關醫療和返家的需求，包括出錢讓滯留海外或他省的學生和外地移工返家。（路透）

2021/04/28 23:55

〔中央社〕正當一些印度寶萊塢明星和富豪在疫情失控時逃離印度度假挨批之際，男星樹德卻從去年以來，自掏腰包提供民眾醫藥費並協助取得病床等，獲得「民族英雄」讚譽。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情因政府對警訊的漠視及民眾普遍不遵守規則，執法人員只顧索賄而未能執法而失控，引發醫療系統崩潰，無論富人還是窮人都拿不到病床，或必須以高價到黑市購買藥物和氧氣瓶，許多富豪和寶萊塢明星紛紛包機出逃。

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最近更因巴坦妮（Disha Patani）、沙菈阿里汗（Sara Ali Khan）、卡普（Janhvi Kapoor）等寶萊塢美女明星在社群媒體分享在度假勝地的泳裝照及享用美食照，引發印度網友的批評聲浪。

不過，仍有寶萊塢明星默默在印度經歷武漢肺炎疫情艱苦期間行善。

綜合印度時報（Times of India）等印度媒體報導，寶萊塢男星樹德（Sonu Sood）從去年疫情期間，就透過社群媒體努力回應粉絲，盡全力協助他們有關醫療和返家的需求，包括出錢讓滯留海外或他省的學生和外地移工返家，資助醫藥費給需要的人。

面對印度第二波武漢肺炎疫情極速惡化，醫療系統崩潰，各地醫院缺乏氧氣、呼吸器、藥物和病床等醫療資源，樹德也積極幫助民眾尋找病床和氧氣瓶。

樹德在一則推文中說，「在深夜，如果在打了無數通電話後，你能為需要的人找到病床；對一些人來說，氧氣卻能挽救了少數性命，我發誓這比任何一部賺進10 億盧比（新台幣3.75億元）電影的滿足感還要高出百倍。當人們在醫院門口前等待病床時，我們無法入睡。」

在7日接種第一劑疫苗後，樹德也在社群媒體不斷呼籲政府讓25歲以下的年輕人接種疫苗，還發起「不朽：生命的一針」（Sanjeevani: A Shot of Life）運動，呼籲人們接種疫苗以協助控制疫情。

印度民眾紛紛稱讚樹德的善舉讓他足以成為「民族英雄」，樹德在接受「印度時報」訪問時說，「我不知道該如何應對，我不認為自己是民族英雄。剛開始，我只是擔心無法返家的外地移工面臨的困境。對我的愛和祝福湧入讓我感動，但我只是在盡自己認為的一份力量而已，每個人都應該這樣做…我敦促其他人也能這樣做。」

今年47歲的樹德，身兼演員、製片、模特兒和慈善家等多種角色，參加演出許多印度各地語言的電影，也曾參加成龍主演的電影「功夫瑜伽」演出，更因去年在武漢肺炎疫情期間的人道主義工作，被聯合國開發計畫署（UNDP）頒發「特別人道主義行動獎」。

除樹德外，另一位從印度寶萊塢活躍到美國好萊塢的女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra），最近正為印度尋求疫苗供應。

但有印度網友在琵豔卡的官方推特帳號下留言說，除疫苗外，印度民眾現在還需要氧氣、病床、氧氣機等，呼籲琵豔卡把精力從疫苗轉移到當前的需求上。

琵豔卡回覆說，是的，印度需要上述工具來挽救生命，但阻止病毒在印度傳播的唯一方法，是透過接種疫苗建立群體免疫。

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