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    武漢肺炎》全球逾1億4865萬例確診 病歿超過313萬

    截至格林威治標準時間28日10時（台灣28日晚間6時），全球至少313萬7725人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億4865萬7360例確診。圖為美國公民在等待接受武肺測試。（歐新社）

    截至格林威治標準時間28日10時（台灣28日晚間6時），全球至少313萬7725人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億4865萬7360例確診。圖為美國公民在等待接受武肺測試。（歐新社）

    2021/04/28 21:00

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間28日10時（台灣28日晚間6時），全球至少313萬7725人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億4865萬7360例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球27日通報新增1萬4536人病歿、84萬4389起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3293死）、巴西（3086死）、美國（724死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬3381人病故、3217萬6051例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（39萬5022人喪生、1444萬1563例確診）、墨西哥（21萬5547人喪生、233萬3126例確診）、印度（20萬1187人喪生、1799萬7267 例確診）及英國（12萬7457人喪生、440萬9631例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有279人染疫喪命；接下來依序為捷克（272人）、波士尼亞-赫塞哥維納（257人）、蒙特內哥羅（235人）和保加利亞（232人）。

    從區域來看，歐洲累計105萬9028死、4989萬5378例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計90萬4431死、2837萬7041例確診；美國和加拿大共計59萬7446死、3336萬8241例確診。

    亞洲共計32萬6169死、2475萬1507例確診；中東地區共計12萬8814死、769萬5675例確診；非洲共計12萬794死、452萬6568例確診；大洋洲共計1043死、4萬2955例確診。

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