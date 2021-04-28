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    對付中俄！美海豹突擊隊轉移任務重心

    美國海軍三棲特戰隊「海豹突擊隊」，正將其任務重心從反恐轉移到因應中俄等威脅上。（路透）

    美國海軍三棲特戰隊「海豹突擊隊」，正將其任務重心從反恐轉移到因應中俄等威脅上。（路透）

    2021/04/28 20:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕911事件主謀賓拉丹，2011年5月遭到美國海軍三棲特戰隊（SEAL，又稱海豹突擊隊）第6分隊擊斃，事隔10年之後，海豹突擊隊正經歷一個重大轉變，以提高領導力，擴大突擊能力，以更妥善因應來自中國和俄羅斯等全球大國的威脅。

    SEAL來自「US Navy Sea, Air and Land Forces」的縮寫，意思是能從事海、空、陸三棲作戰的美國海軍部隊，成立於1963年，前身是二戰時期的美國海軍水下爆破隊，負責水底爆破、蒐集情報及執行反恐等非正規作戰任務。在過去17年來，該部隊主要在中東的沙漠與山區執行反恐任務，而現在，他們正將任務重心移轉至因應中國、俄羅斯等的威脅上。

    據《美聯社》28日報導，這一決定反映了五角大廈將中國和俄羅斯列為優先事項的更廣泛戰略，這兩個國家正在迅速壯大其軍隊，並試圖擴大它們在全球的影響力。美國國防領導人認為，20年來針對武裝分子和極端分子的戰爭已經耗盡了資源，導致美國在與北京和莫斯科的對抗中失利。

    海豹突擊隊最高指揮官霍華德（Hugh Howard）少將接受美聯社獨家採訪時闡述了他的計劃。他說，海軍的特種作戰部隊一直專注於反恐行動，但現在必須開始超越這些任務。過去20年來，許多人一直在伊拉克沙漠和阿富汗山區作戰。現在他們正集中精力回到海上。

    新計劃把海豹突擊隊的分隊數目削減了30%，並擴大分隊的兵力規模，使這些隊伍更具殺傷力，能夠對抗複雜的海上和海底對手。

    霍華德說，海豹突擊隊從事反恐任務，能夠提高他們發展情報網絡、發現和打擊目標的技能，許多此類事情是可轉移的，「但現在我們需要給自己施加壓力，以因應競爭對手的威脅。」因此，霍華德正在增加海豹突擊隊各分隊的兵力，以強化網路、電子戰及無人系統的能力，磨練他們蒐集情報、欺騙和擊敗敵人的技能。

    美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）上將說，他們的目標是更妥善地將海豹突擊隊納入海軍的海上任務。吉爾迪在給美聯社的一份聲明中說：「隨著越來越越多的海軍特戰部隊回歸其海上根本，他們在整個艦隊中的進一步整合（上空、水下和海上），將明確強化我們獨特的海上戰力，幫助我們與任何對手交鋒並取勝。」

    海豹突擊隊公認是世界上最強特種部隊之一。（法新社）

    海豹突擊隊公認是世界上最強特種部隊之一。（法新社）

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