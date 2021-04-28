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    福島核災後首例 日本3座運轉逾40年反應爐獲准重啟

    日本福井縣3個超過40年的反應爐今（28）日獲准重啟。圖為高濱核電廠。（路透）

    日本福井縣3個超過40年的反應爐今（28）日獲准重啟。圖為高濱核電廠。（路透）

    2021/04/28 19:01

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣3座運轉超過40年的核反應爐今（28）日獲地方政府同意重啟，將成為福島核災事故後訂定運轉年限40年規則下，首批延長運轉的機組。

    《共同社》報導，福井縣知事杉本達治今日宣布，同意重啟運轉超過40年的關西電力公司美濱核電廠3號反應爐和高濱核電廠1、2號反應爐，使用年限延長20年。原子能管制委員會已在2016年批准使用年限延長20年。

    核電廠所在的美濱町與高濱町在今年2月同意重啟，本月23日縣議會也批准。關電近期將公佈重啟進度，進行燃料裝填等準備工作，並承諾在2023年底前確定知事所要求的臨時存放乏燃料的過渡性貯藏設施的縣外候選地。

    報導指出，對於提出要在2050年實現溫室氣體淨零排放的「去碳化社會」並希望利用現有反應爐的政府和關電來說，這將成為重大節點，但當地民眾仍擔憂建成年代久遠的核電廠安全性及疏散計畫實效性。

    不過，3座反應爐的反恐設施遲遲未能完工，即使重啟高濱1、2號及美濱3號反應爐，也將分別在6月上旬和10月下旬迎來設置期限而停止運轉。

    2011年福島核災事故後，日本共關閉50座反應爐，迄今只有9座重啟。位於茨城縣的日本原子能發電公司東海第二核電廠也已獲批延長運轉最長20年，但未獲地方政府同意。

    美濱核電廠。（美聯社）

    美濱核電廠。（美聯社）

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