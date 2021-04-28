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    遼寧號戰鬥群被美艦「插隊」 中國記者強辯︰美艦遭三面合圍

    衛星定位曝光美軍艦「插隊」混入中國遼寧號艦群，中國軍事記者反稱是美艦遭「三面合圍」。（圖取自OSINT-1推特）

    衛星定位曝光美軍艦「插隊」混入中國遼寧號艦群，中國軍事記者反稱是美艦遭「三面合圍」。（圖取自OSINT-1推特）

    2021/04/28 16:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕國外追蹤公開船艦動態的推特「OSINT-1」，26日曝光中國航空母艦「遼寧號」與美軍的衛星定位，發現美軍伯克級驅逐艦竟「插隊」混入遼寧號航艦打擊群，緊跟在遼寧號後方。任職江蘇廣播電視台的知名中國軍事記者田柳辯稱，是美艦近距離挑釁，「被我軍艦三面合圍，事後事後五角大樓（廈）一言不發」。

    田柳27日在微博發文稱，從海上對抗的角度看，美艦當時應該是在做一個具有挑釁意味的動作，也就是説並不存在所謂的「混入」編隊一説，美艦事實上只是越過了編隊最後面的呼倫湖號補給艦，之所以挑這個位置，無非就是欺軟怕硬罷了。

    文中說，仔細觀察也可以發現美艦的前進航線已被我軍的一艘護衛艦給截斷，其根本無法靠近遼寧艦，而護衛艦旁邊還有2艘052D型驅逐艦在策應。

    她認為，美艦其實只是越過了機動能力較弱的補給艦而已，結果被「我軍艦給三面合圍了，並沒有什麼值得誇耀的地方」，現在美國國防部一言不發，説明美軍不光沒討到便宜，可能還吃了點暗虧。

    另外針對美國海軍官方日前發布一張「馬斯廷號」驅逐艦指揮官「翹腳」望向遼寧艦的照片，田柳反稱，美軍艦長一邊翹着二郎腿，一邊靜靜欣賞着遼寧艦的「雄姿」，不僅如此，隨後遼寧艦還當着美軍的面起降艦載機，「大秀了一把肌肉」。

    中國軍事記者田柳。（翻攝自微信）

    中國軍事記者田柳。（翻攝自微信）

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