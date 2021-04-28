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    急診3次醫只開瀉藥！英30歲男腹痛3個月暴瘦才知罹腸癌不幸驟逝

    英男腹痛但未即時治療，發現時已大腸癌末期，享年30歲。示意圖。（資料照）

    英男腹痛但未即時治療，發現時已大腸癌末期，享年30歲。示意圖。（資料照）

    2021/04/28 17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕若是輕忽排便不順暢以及食慾不振，恐導致無法挽回的憾事。日前英國1名30歲年輕男子長達3個月未正常排便和食慾降低，曾三度因腹痛掛急診，但醫生卻只開瀉藥就請他回家。直到他嚴重嘔吐且體重驟降，才發現罹患腸癌末期，最終仍不幸病逝。

    根據《太陽報》 27日報導，年僅30歲的英國男子普里查德（Nathan Pritchard），與29歲的女朋友朵諾凡（Jazmin Donovan）交往已有8年。朵諾凡受訪時說明，男友普里查德在2019年9月開始出現腹痛的症狀，便祕且食量也大幅減少，他們懷疑是腸癌的徵兆，但男友就醫檢查時，結果都顯示正常，「剛開始他只有瘦了一點，但隨著日子過越久，體重就越掉越多」，到2019年底已減少多達12到19公斤，他們前往急診室就診多達3次，結果醫生開瀉藥後就要求他返家。

    男友在去年1月因劇痛過度導致嘔吐掛急診，隔天院方緊急動手術並檢查病因，結果發現他已患腸癌末期，且癌細胞已經擴散至肝臟和胃黏膜。雖然男友立即著手接受化療，卻因各種併發症導致身體逐漸虛弱，最終離世，女友與其家人心痛不已，並向政府建議腸癌檢測應降低年齡，「如果篩查年齡降低，相信它一定能可以幫助到更多人」。

    據《Bowel Cancer UK》的研究數據指出，每年英國診斷出4萬2千例病例中，有2500例是50歲以下的人，相當於每天近7例50歲以下英國民眾罹患腸癌。

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