母親染疫亡無車載！ 兒子、女婿「夾屍三貼」送火葬場

2021/04/28 15:35

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)確診人數與死亡人數不斷創新高,救護車與運屍車供不應求,近來有一名染疫身亡的50歲婦女因為找不到車輛將其遺體送到火葬場焚化,兒子與女婿被迫「夾屍三貼」騎機車將其送往火葬場。

根據《今日印度》報導,這起事件發生在印度東南部安得拉邦的斯里卡庫拉姆縣(Srikakulam),這名不幸染疫身亡的50歲婦女生前已出現相關症狀許久,26日被送往醫院接受檢測,沒想到病情卻一路惡化,最終在診斷報告出來前去世。

請繼續往下閱讀...

報導提到,這家人悲痛地等待救護或其他任何車輛將女子遺體載往火葬場,沒想到卻一輛也等不到,最終兒子與女婿不得不親自騎著機車「夾屍三貼」,將遺體帶到火葬場火化,而這樣的悲劇並非特例,此前也有男子將父親的屍體綁在車頂上載到火葬場。

Heart-wrenching—A mother in her 50s dies of #COVID19 after she had low oxygen. But there’s no ambulance, so her dead body is carried by motorbike—by her son & son-in-law, her corpse wedged in-between her sons, ferrying her home. Heart-breaking for India ????????.pic.twitter.com/9HkC5rWnbi