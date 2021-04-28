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    母親染疫亡無車載！ 兒子、女婿「夾屍三貼」送火葬場

    母親染疫亡無車載，兒子、女婿「夾屍三貼」送火葬場。（圖擷取自推特）

    母親染疫亡無車載，兒子、女婿「夾屍三貼」送火葬場。（圖擷取自推特）

    2021/04/28 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數與死亡人數不斷創新高，救護車與運屍車供不應求，近來有一名染疫身亡的50歲婦女因為找不到車輛將其遺體送到火葬場焚化，兒子與女婿被迫「夾屍三貼」騎機車將其送往火葬場。

    根據《今日印度》報導，這起事件發生在印度東南部安得拉邦的斯里卡庫拉姆縣（Srikakulam），這名不幸染疫身亡的50歲婦女生前已出現相關症狀許久，26日被送往醫院接受檢測，沒想到病情卻一路惡化，最終在診斷報告出來前去世。

    報導提到，這家人悲痛地等待救護或其他任何車輛將女子遺體載往火葬場，沒想到卻一輛也等不到，最終兒子與女婿不得不親自騎著機車「夾屍三貼」，將遺體帶到火葬場火化，而這樣的悲劇並非特例，此前也有男子將父親的屍體綁在車頂上載到火葬場。

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