為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度單日36萬確診3000死雙破紀錄！ WHO：實際感染人數恐破5億

    印度實際感染人數恐破5億。（美聯社）

    印度實際感染人數恐破5億。（美聯社）

    2021/04/28 14:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《印度時報》4月28日報導，印度過去24小時新增36萬2770武漢肺炎（新型冠狀病毒病COVID-19）確診個案，死亡個案新增3286個，單日新增確診及死亡個案雙雙刷新紀錄，28日也是單日死亡個案首次突破3000宗，單日新增確診個案更是連續6天超過30萬。世界衛生組織（WHO）專家認為，印度疫情被嚴重低估，實際感染人數恐高達5.3億人。

    世衛首席科學家斯瓦米納坦（（Soumya Swaminathan））26日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於檢測能力有限，印度疫情被「嚴重低估」，實際感染人數可能已經達到官方報告數字的20到30倍。

    報導中稱，根據印度官方公佈的疫情資料，若按照斯瓦米納坦所說的20至30倍來計算，那麼印度實際的感染人數有可能達到3.5億至5.3億左右。

    世衛27日指出，印度近期面臨新一波的疫情，而印度民眾非必要地在醫院前面聚集，正是使疫情更加惡化的主因。由於大型宗教與政治集會照舊、傳染力更強的變種病毒，加上疫苗接種率低等因素影響，導致印度疫情近來急遽升高。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1人確診、1人抗體陽性 林口康橋國際學校即起遠距教學至5/5
    2021/04/28 15:06

    1人確診、1人抗體陽性 林口康橋國際學校即起遠距教學至5/5
    本土病例7旬老翁 曾到桃園中埔國小、平鎮北興活動中心
    2021/04/28 14:25

    本土病例7旬老翁 曾到桃園中埔國小、平鎮北興活動中心

    「瑪瑪咪雅」988萬起 挑戰北市最低總價
    境外移入+3例！ 自印尼、印度入境
    2021/04/28 14:20

    境外移入+3例！ 自印尼、印度入境
    本土病例+3！華航染疫案擴大 新增抗體陽性機師2妻兒確診
    2021/04/28 14:19

    本土病例+3！華航染疫案擴大 新增抗體陽性機師2妻兒確診

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    國際今日熱門
    紐約警探被塑膠長棍襲擊頭部 嫌犯遭逮動機不明
    2021/04/27 16:44

    紐約警探被塑膠長棍襲擊頭部 嫌犯遭逮動機不明

    共和黨發起罷免案連署跨越門檻 加州州長︰威脅進步價值
    2021/04/27 16:29

    共和黨發起罷免案連署跨越門檻 加州州長︰威脅進步價值

    武漢肺炎》曼谷疫情惡化 泰國總理開會沒戴口罩挨罰
    2021/04/27 17:10

    武漢肺炎》曼谷疫情惡化 泰國總理開會沒戴口罩挨罰

    白天氣溫破2700℃！天文學家發現煉獄級行星
    2021/04/27 16:51

    白天氣溫破2700℃！天文學家發現煉獄級行星

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播