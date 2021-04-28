印度單日36萬確診3000死雙破紀錄！ WHO：實際感染人數恐破5億

印度實際感染人數恐破5億。（美聯社）

2021/04/28 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕《印度時報》4月28日報導，印度過去24小時新增36萬2770武漢肺炎（新型冠狀病毒病COVID-19）確診個案，死亡個案新增3286個，單日新增確診及死亡個案雙雙刷新紀錄，28日也是單日死亡個案首次突破3000宗，單日新增確診個案更是連續6天超過30萬。世界衛生組織（WHO）專家認為，印度疫情被嚴重低估，實際感染人數恐高達5.3億人。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（（Soumya Swaminathan））26日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於檢測能力有限，印度疫情被「嚴重低估」，實際感染人數可能已經達到官方報告數字的20到30倍。

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報導中稱，根據印度官方公佈的疫情資料，若按照斯瓦米納坦所說的20至30倍來計算，那麼印度實際的感染人數有可能達到3.5億至5.3億左右。

世衛27日指出，印度近期面臨新一波的疫情，而印度民眾非必要地在醫院前面聚集，正是使疫情更加惡化的主因。由於大型宗教與政治集會照舊、傳染力更強的變種病毒，加上疫苗接種率低等因素影響，導致印度疫情近來急遽升高。

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