王毅自稱中國民主、只是形式不同 專家批：荒謬、厚臉皮

中國國務委員兼外長王毅。（路透）

2021/04/28 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外長王毅日前和美國智庫「外交關係協會」（CFR）進行視訊交流，並自稱中國有自己的民主，受中國人民擁護，只是民主的形式和美國不同，並稱「民主不是可口可樂，全世界一個味道」。這番言論對於研究中國憲政的中國民主轉型研究所所長王天成來說十分荒謬，斥其實在「厚臉皮」。

中國外交部官網日前發布新聞稿，王毅23日晚間和美國智庫「外交關係協會」進行視訊交流，並自稱中國有自己模式的民主，反駁中美之爭稱作「民主和威權之爭」的論調，並表示「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力」。

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中國民主轉型研究所所長王天成接受《自由亞洲電台》訪問時，稱這種論調是詭辯「實在可笑」，他認為，王毅將殘暴壓迫的專制政權稱為「民主」，是非常需要厚臉皮的；他強調，民主的形式有很多，包含內閣制、總統制或雙首長制，但共同核心就是「讓人民作主」，不過在政治上「中國人民卻是被代表」。

王天成最後強調，中共過去還會標榜黨內有民主，但現在裝都不裝，在習近平上台後中國便進入「負改革時代」，擺明自己就是強權；他認為，習近平有兩個問題，無知，且不知自己無知，長期剛愎自用下，對中國是個災難，對世界也是更大的威脅。

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