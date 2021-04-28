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    助大學改善財務狀況 美今秋季允許中國等國際學生入境

    美國今年秋天將放寬中國和其他國際學生的入境限制。示意圖。（美聯社）

    美國今年秋天將放寬中國和其他國際學生的入境限制。示意圖。（美聯社）

    2021/04/28 11:58

    〔即時新聞／綜合報導〕拜登政府昨（27）日表示，今年秋天將放寬中國和其他國際學生的入境限制。美國大專院校因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而註冊率銳減，拜登此舉將有助大學端改變財務狀況。

    路透社率先透露美國針對中國學生入境的鬆綁計畫。據此計畫，美國政府曾禁止登機兩週前去過中國、巴西、南非、伊朗、部分歐洲國家的非美國公民入境，但現在來自前述國家的學生都可在秋季回美國大學上課。

    根據國際教育交流協會（IEE）的統計資料，2019-2020學年度赴美的中國學生共佔國際學生總數35%，共計37萬2000人，是美國際學生佔比最高的一群，相較佔比第二高的印度學生多出兩倍。

    而根據美國「全國學生資料庫」（National Student Clearinghouse）發布的資料，2020年秋季，美國高等大學註冊率下降2.5％，下降速度是2019年秋季的兩倍。

    針對註冊率下降，美國大學力促美國政府採取行動，盼政府可在國際學生做出決定前制定對策。上個月美國教育協會（ACE）便發信向拜登政府表示，「應該對國際學生表示歡迎，除可恢復美國在留學生心中的地位，也有助美國經濟復甦。」

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