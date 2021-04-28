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    他把35隻活雀塞進「捲髮筒」走私 美調查局：歌唱比賽使用

    麥肯齊將35隻活雀塞在塑膠捲髮筒內，再隱藏在夾克與鞋頂上。（圖擷取自「@MikeBalsamo1」推特）

    麥肯齊將35隻活雀塞在塑膠捲髮筒內，再隱藏在夾克與鞋頂上。（圖擷取自「@MikeBalsamo1」推特）

    2021/04/28 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕異想天開？美國近日發生一起走私禽鳥案件，有一位來自蓋亞那（Guyana）男子，將35隻活雀塞在塑膠捲髮筒內，再隱藏在夾克與鞋頂上，該男降落於紐約甘迺迪國際機場（JFK）時，被美國海關人員發現正在吃種子的小鳥，故以非法進口野生動植物罪被逮捕，該男子將面臨長達20年牢獄之災。

    綜合外媒報導，36歲麥肯齊（Kevin Andre McKenzie）透露，他收到3000美元（約新台幣83591元），並要求從蓋亞那（Guyana）走私35隻活雀，聯邦調察局發現，這35隻蓋亞雀將作為唱歌比賽使用，「因為歌聲相較美洲雀更為動聽」。

    據美國魚類和野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）特別代理人麥凱布（Kathryn McCabe）表示，經調查發現，這類鳥類通常在紐約布魯克林區或皇后區參加「歌唱比賽」；據悉，如果贏得歌唱比賽的鳥雀，一隻雀將可賣出超過1萬美元（約新台幣27萬元），相當有價值。

    報導指出，當地時間本週一麥肯齊抵達甘迺迪國際機場，因為造型相當特殊，被美國海關及邊境保衛局相關人員拉到一旁檢查，未料看見捲髮筒內的雀鳥，還正在吃小種子。從照片可見，小小的雀鳥被塞在用穿孔網密封的捲發筒內，被綁在麥肯齊的夾克內部與鞋頂上。

    當地海關及邊境保衛局相關人員表示，指控麥肯齊非法進口野生動植物，目前以25萬美元（約新台幣696萬元）保釋金獲釋，未來可能面臨最高20年的監禁。

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