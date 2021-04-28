拜登提名台裔女科學家徐若冰 出任美國防部副部長

拜登提名出身台灣的前陸軍助理部長徐若冰（左）出任國防部研發暨工程部副部長。（美聯社）

2021/04/28 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登今公布多項人事案，提名出身台灣的美國陸軍前助理部長徐若冰（Heidi Shyu）出任國防部研發暨工程部副部長，另外也提名美籍華裔的前勞工部副部長盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表。

綜合外媒報導，未來若徐若冰通過提名，將創下亞裔美國人在美國國防部文官系統的最高位階紀錄，並將成為繼佛洛諾伊（Michele Flournoy）之後，第二位出任國防部次長的女性。

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徐若冰出生於台灣，祖父為前空軍副總司令徐康良，徐若冰赴美求學後，獲得加州大學洛杉磯分校的工程學位以及多倫多大學數學碩士。

徐若冰在政府任職之前，在雷神公司（Raytheon）服務許久，曾在2011年至2016年期間擔任美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長，並擔任美國空軍科學顧問委員會主席，她同時也是美國國家工程院院士，在國防領域表現十分傑出。

《彭博》報導指出，若參議院確認通過徐若冰出任國防部研發暨工程部副部長，將會成為美國研發下一代極音速武器的關鍵人物之一，並與副部長希克斯（Kathleen Hicks）、陸軍部長提名人沃姆斯（Christine Wormuth）和國防部成本評估部門主任候選人布魯姆（Susanna Blume）撐起拜登的國防團隊。

除了徐若冰之外，拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表。盧沛寧父母出生於中國，之後輾轉至台灣生活，1950年代赴美留學後移民當地，1966年盧沛寧在紐澤西州出生。盧沛寧攻讀哈佛法學院時，曾是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的同學，盧沛寧在歐巴馬任內曾擔任白宮內閣秘書長，並在2014年獲得提名出任勞工部副部長。

徐若冰曾在雷神公司服務許久，曾任美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長，在國防領域表現十分傑出。（圖擷取自美國商會網站）

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