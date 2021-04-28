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    美私校禁接種疫苗教師與學生接觸 理由被斥「毫無根據」

    美國社會仍存在反疫苗聲浪。（法新社）

    美國社會仍存在反疫苗聲浪。（法新社）

    2021/04/28 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登上任後加速推動疫苗接種，目前已超過1.4億人施打。現在卻傳出有學校反其道而行，以「未接種者與接種者接觸會有負面影響」為由，禁止施打疫苗的教師與學生互動。這樣的理由遭專家嚴正駁斥。

    綜合外媒報導，邁阿密一間私人學院「森特納學院」（Centner Academy）領導層以上述理由宣布，禁止任何一名施打疫苗的職員與學生互動，在美國引發輿論譁然，專家強調至今沒有任何證據支持這樣的說法。該學院所收受的學生為13至15歲，每年學費從1.5萬美元至近3萬美元不等。

    報導提到，學院共同創辦人蕾拉森特納（Leila Centner）上週給員工的信中寫道，教師若是已接種疫苗，必須上報校方，「直到有更多疫苗資訊公開，否則我們不能允許近期施打者接近學生。」

    蕾拉時常在社群媒體發布反疫苗貼文。她在信中提到，有3名女性在與施打疫苗者接觸後經期混亂。但目前沒有科學證據證明美國核准緊急使用的疫苗與不孕、流產或任何生育負面狀況有關。

    蕾拉的代表向媒體回應，校方沒有百分之百確定新冠疫苗安全無虞，強調目前有太多不確定因素讓他們無法放心。

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