台日兩縣議員聯盟簽合作備忘錄 謝長廷：意義大

2021/04/28 00:24

〔中央社〕屏東縣議會台日友好議員聯盟、日本鹿兒島縣議會與台灣友好交流促進議員連盟，今天以視訊方式簽署合作備忘錄。駐日代表謝長廷在鹿兒島縣議會見證，認為這項簽署意義重大。

簽署儀式由屏東縣議會台日友好議員聯盟會長李香蘭、鹿兒島縣議會與台灣友好交流促進議員連盟會長鶴丸明人進行視訊簽署，謝長廷獲邀在鹿兒島縣議會的簽署會場做見證。

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屏東縣政府去年5月得知遠嫁到鹿兒島的屏東縣民求助，當地亟需2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫物資，屏東縣政府募集口罩等醫療物資捐贈，促成雙方議員聯盟簽署合作備忘錄。

鶴丸明人表示，鹿兒島縣位於日本九州的南方，屏東縣位於台灣的南方，地理位置相似，雙方已有進行學校的交流。對兩縣而言，都是以觀光和農業為主要的產業，期盼以此為基礎深化交流。

他說，屏東縣鄰居高雄市，有高雄小港機場、高雄港；鹿兒島縣有鹿兒島機場和港口，今後可以更加開拓城市和物品的交流。

謝長廷表示，屏東和鹿兒島人文風情、漁特產相近，都有豐富農特產，且疫情期間屏東捐贈醫療物資到鹿兒島，發揮互助精神，期待雙方進一步展開友好交流。

謝長廷受訪時表示，今天這場兩縣議員聯盟透過視訊方式簽署合作備忘錄非常有意義，因為在疫情期間，大家都想做些事，但都不知怎麼做，今天是個模範，終於有突破。這方式證明疫情期間也能進行友好交流。

謝長廷今天下午在屏東縣與鹿兒島縣議員聯盟簽署友好備忘錄之前，造訪鹿兒島縣政府會晤鹿兒島縣知事鹽田康一。

在會談時，謝長廷表示，受到疫情影響，台灣與鹿兒島的交流暫時中斷，但總有一天疫情會平息，為了迎接那一天的到來，要開始為重啟交流做準備，也就是要做「新的開始」。

他說，今天屏東縣與鹿兒島縣議員聯盟簽署合作備忘錄，他當見證人，這對他來說是首度的經驗。台日的自治體簽署合作備忘錄約有132個，但議會議員聯盟簽署合作備忘錄，這對他個人來說，是首度見證，可謂「新的開始」，期盼以今天的簽署合作備忘錄為契機，鹿兒島縣與屏東縣、鹿兒島縣與台灣的交流能深化。

去年7月首度當選鹿兒島縣知事的鹽田康一曾擔任過前經濟產業省（相當於經濟部）九州經濟產業局長。他今天與謝長廷會談時表示，很感謝台灣去年5月捐贈口罩等防疫物資給鹿兒島縣。

鹽田也期盼鹿兒島縣登記為東奧台灣選手接待城市的大崎町和龍鄉町能做好防疫措施，提供台灣選手良好的賽前訓練環境。

他說，因為疫情的關係，目前沒有飛機從台灣飛來鹿兒島。在疫情發生前，有很多台灣旅客前來鹿兒島縣，希望等疫情平息後台灣民眾會再前來，現在鹿兒島縣就在做準備。

他說，比如目前正在鹿兒島縣政府一樓大廳舉行的屏東物產展（由駐日代表處台灣文化中心主辦），介紹屏東物產和台灣的景點等，希望鹿兒島縣民觀展後，能更了解台灣，這些交流都要一項項累積。

謝長廷這趟為期兩天的鹿兒島縣之行，受到熱烈歡迎。他今晚在臉書（Facebook）寫道：「從旅館到山上的餐廳、海洋的船舶都可見青天白日滿地紅國旗飄揚。事實上，這面國旗在日本是敏感的，多少都會面臨壓力，甚至港口的工會也說會收到警告，但是友台的熱情讓他們忘了畏懼，這點熱情和精神讓我們很感謝。」

在鹿兒島縣的台僑表示，中國不高興有人拿中華民國國旗，但挺台灣的鹿兒島縣民為了挺台灣，自動自發拿這面國旗接待台灣人。今天鹿兒島縣的漁民為了歡迎謝長廷一行，特別出動3艘漁船，插上慶祝豐收的大漁旗，其中一艘船插上大大的中華民國國旗，3船還環繞著謝長廷一行所搭乘的船隻，展現熱情。（編輯：林治平）1

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