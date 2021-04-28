奇葩論文「熟蛋返生孵出雞」 中國校長道歉這席話被轟爆

中國鄭州市春霖職業培訓學校發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文，校長發聲明道歉。雞蛋示意圖。（資料照）

2021/04/28 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國鄭州市春霖職業培訓學校在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文文章，引發官方介入調查，目前校長已正式道歉，卻稱「試驗不夠嚴謹」，引發中國網友砲轟。

綜合中媒報導，鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人，去年6月在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉一文，其中提到學生用「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變生雞蛋，「返生」後的蛋「孵化成雛雞」，還稱「返生40多枚」，引發軒然大波。

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報導指出，今年3月，鄭州春霖學校實驗室等單位，另在《寫真地理》刊登〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉一文，其中摘要提到，「熟雞蛋返生已經實驗成功」，為研究返生後雞蛋是否具生命力，郭萍等人密切關注孵化過程，「最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力」。

校長郭萍27日晚間針對爭議論文事件向外界道歉，她在道歉聲明中說，事情發展到現在，自己心中覺得非常愧疚，「覺得試驗不夠嚴謹就公開發表」，發自內心地覺得「非常對不起大家，給公眾帶來了困擾」。

許多中國網友對於前述道歉感到不滿，紛紛留言砲轟「這個荒誕絕不能讓它孵熟了」、「這個論文給我的感覺就是把我的腦袋按在地上摩擦」、「建議去看個精神科，病的不輕」、「還在實驗不夠嚴謹，詐騙就是詐騙，這實驗的出發就他媽扯淡」、「這是不夠嚴謹就能糊弄過去的事？特麼的還分身術，你這就是邪教頭子」。

中國網友認為，這並非「實驗不夠嚴謹」，是純粹地「瞎扯」。（圖取自頭條新聞微博）

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