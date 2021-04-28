為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奇葩論文「熟蛋返生孵出雞」 中國校長道歉這席話被轟爆

    中國鄭州市春霖職業培訓學校發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文，校長發聲明道歉。雞蛋示意圖。（資料照）

    中國鄭州市春霖職業培訓學校發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文，校長發聲明道歉。雞蛋示意圖。（資料照）

    2021/04/28 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國鄭州市春霖職業培訓學校在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文文章，引發官方介入調查，目前校長已正式道歉，卻稱「試驗不夠嚴謹」，引發中國網友砲轟。

    綜合中媒報導，鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人，去年6月在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉一文，其中提到學生用「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變生雞蛋，「返生」後的蛋「孵化成雛雞」，還稱「返生40多枚」，引發軒然大波。

    報導指出，今年3月，鄭州春霖學校實驗室等單位，另在《寫真地理》刊登〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉一文，其中摘要提到，「熟雞蛋返生已經實驗成功」，為研究返生後雞蛋是否具生命力，郭萍等人密切關注孵化過程，「最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力」。

    校長郭萍27日晚間針對爭議論文事件向外界道歉，她在道歉聲明中說，事情發展到現在，自己心中覺得非常愧疚，「覺得試驗不夠嚴謹就公開發表」，發自內心地覺得「非常對不起大家，給公眾帶來了困擾」。

    許多中國網友對於前述道歉感到不滿，紛紛留言砲轟「這個荒誕絕不能讓它孵熟了」、「這個論文給我的感覺就是把我的腦袋按在地上摩擦」、「建議去看個精神科，病的不輕」、「還在實驗不夠嚴謹，詐騙就是詐騙，這實驗的出發就他媽扯淡」、「這是不夠嚴謹就能糊弄過去的事？特麼的還分身術，你這就是邪教頭子」。

    中國網友認為，這並非「實驗不夠嚴謹」，是純粹地「瞎扯」。（圖取自頭條新聞微博）

    中國網友認為，這並非「實驗不夠嚴謹」，是純粹地「瞎扯」。（圖取自頭條新聞微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國校長論文「熟蛋返生孵出雞」GG了！雜誌被停刊、相關人遭約談
    2021/04/27 19:27

    中國校長論文「熟蛋返生孵出雞」GG了！雜誌被停刊、相關人遭約談
    熟雞蛋「返生」還能孵小雞？中國奇葩論文驚動官方深入調查
    2021/04/27 14:03

    熟雞蛋「返生」還能孵小雞？中國奇葩論文驚動官方深入調查
    中國再現奇葩論文！ 使用特異功能可讓熟雞蛋孵小雞？
    2021/04/26 19:28

    中國再現奇葩論文！ 使用特異功能可讓熟雞蛋孵小雞？

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    國際今日熱門
    新聞360》變種病毒有多可怕？印度重症者等死慘況曝
    2021/04/27 11:00

    新聞360》變種病毒有多可怕？印度重症者等死慘況曝 影片

    劍指中國！ 英國證實航艦將停靠日、韓 並與10多國聯合軍演
    2021/04/27 06:15

    劍指中國！ 英國證實航艦將停靠日、韓 並與10多國聯合軍演 影片

    《科學》期刊：全球2成地下水井恐在數十年內枯竭
    2021/04/27 06:18

    《科學》期刊：全球2成地下水井恐在數十年內枯竭

    世衛憂印度疫情 加派人員和物資協助抗疫
    2021/04/27 01:06

    世衛憂印度疫情 加派人員和物資協助抗疫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播