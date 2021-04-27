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    不只被美軍「插隊」！ 專家曝遼寧號編隊：忌憚台灣雄三飛彈

    長期追蹤船艦的推特帳號OSINT-1發現，美軍驅逐艦曾混入中國遼寧號航母編隊緊追，軍事專家呂禮詩則點出，根據遼寧號打擊群當時的佈陣，可看出對台灣雄二、雄三飛彈的射程有所忌憚。（圖擷取自「OSINT-1」推特）

    長期追蹤船艦的推特帳號OSINT-1發現，美軍驅逐艦曾混入中國遼寧號航母編隊緊追，軍事專家呂禮詩則點出，根據遼寧號打擊群當時的佈陣，可看出對台灣雄二、雄三飛彈的射程有所忌憚。（圖擷取自「OSINT-1」推特）

    2021/04/27 18:32

    〔即時新聞／綜合報導〕國外追蹤公開船艦動態的推特「OSINT-1」，26日曝光中國航空母艦「遼寧號」與美軍的衛星定位，發現美軍伯克級驅逐艦竟「插隊」混入遼寧號航母打擊群，緊跟在遼寧號後方。前海軍新江軍艦艦長、軍事專家呂禮詩則點出，根據遼寧號打擊群當時的佈陣，可看出對台灣雄二、雄三飛彈的射程有所忌憚。

    「OSINT-1」26日發布遼寧號即時衛星照，可見遼寧號位於台灣東部外海接近宮古海峽，附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦，而美軍伯克級驅逐艦則混入艦群中，「插隊」在901型綜合補給艦前，緊緊跟在遼寧號後方。

    對此，呂禮詩在網路節目《94要客訴》上指出，當時遼寧號打擊群接近台灣東部外海的布陣，是呈現舒開的縱隊，遼寧號左手邊則有052D型飛彈驅逐艦「成都號」與「太原號」，2驅逐艦護衛著遼寧號通過巴士海峽往東方航行。

    呂禮詩分析，遼寧號一出巴士海峽就立刻展開成230公里的編隊，這和台灣雄二、雄三飛彈的射程有一定的關係，看得出來遼寧號打擊群想遠離我國沿岸佈置飛彈的射程內。

    軍事專家鄭繼文則指出，自從美、中兩國在2014年訂定《海上相遇準則》及《不預期相遇規範》後，美中船艦互相插隊的情況就變得稀鬆平常，不是什麼特殊事件。

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