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    武漢肺炎》曼谷疫情惡化 泰國總理開會沒戴口罩挨罰

    帕拉育週一在臉書上PO出自己與政府官員開會照片，圖中的他雖背對鏡頭，但明顯沒戴口罩。（圖翻攝自臉書）

    帕拉育週一在臉書上PO出自己與政府官員開會照片，圖中的他雖背對鏡頭，但明顯沒戴口罩。（圖翻攝自臉書）

    2021/04/27 17:10

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，人人繃緊神經，但泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）卻未以身作則，日前因與政府官員開會時沒戴口罩，遭開罰6000泰銖（約新台幣5300元）。

    綜合《法新社》及《曼谷郵報》報導，泰國4月初爆發第3波疫情，其中曼谷更是嚴重。為此當局週一（26日）宣布在超過1人以上的場合就須強制配戴口罩，並關閉電影院、健身房、博物館等公共場所及設施。

    正當全國繃緊神經面對疫情之際，總理帕拉育週一卻在臉書上PO出一張自己與政府官員在官邸討論有關採購武肺疫苗的會議側拍，雖然照片中的帕拉育背對鏡頭，但仍能很明顯看到他並未如其他官員一樣配戴口罩，引發輿論。

    事後曼谷市長關孟（Aswin Kwanmuang）在同日傍晚於臉書發文直言帕拉育理應作為一國表率，卻對公眾作出最壞示範；表示帕拉育在公共場合沒戴口罩已明顯違反防疫規定，曼谷市政府已對其開罰6000泰銖。事後帕拉育臉書的相關照片隨即遭刪除。

    泰國疫情指揮中心26日宣布新增2048例確診，累積5萬7508例，148人病歿。

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    泰國總理帕拉育沒戴口罩挨罰。（歐新社檔案照）

    泰國總理帕拉育沒戴口罩挨罰。（歐新社檔案照）

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