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    「澳洲準備好為自由而戰！」 澳媒：針對台海局勢發言

    澳洲內政部秘書長裴佐洛在25日發布的澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）聲明。（路透資料照）

    澳洲內政部秘書長裴佐洛在25日發布的澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）聲明。（路透資料照）

    2021/04/27 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）表示，「戰鼓」已經響起，澳洲必須做好準備「再次派遣我們的戰士去戰鬥」。澳洲媒體分析，裴佐洛此番話是針對台海局勢所發表。

    《澳洲人報》（The Australian）報導，呼應澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）稍早針對台海局勢的言論，裴佐洛在25日發布的澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）聲明中指出，澳洲必須爭取和平，但不能以犧牲寶貴的自由為代價，自由國家持續面臨挑戰，必須要武裝起來，堅強並準備戰鬥。

    裴佐洛提到美國名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）和美國前總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）等2位美國最受尊敬的軍事人物，裴佐洛說，戰爭是不得已的選擇，澳洲銘記2位深知戰爭殘酷的美國將軍的警告，必須在戰爭的詛咒中始終尋找和平的機會，「直到我們面對唯一審慎而令人悲傷的途徑，再次派遣我們的戰士們為國而戰。」

    澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）說，裴佐洛的言論與澳洲政府去年公佈的「2020國防戰略革新」（2020 Defence Strategic Update）相吻合，澳和其他國家需要採取一切步驟來提高任何習近平主政下中國的軍事冒險的成本。

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