母秀「事業線」火辣身材 兒無奈稱「穿太少」引網熱議

蓋坦擁有姣好身材。（圖擷取自「monaagaytan__」Instagram）

2021/04/27 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位媽媽近日在社群平台上傳一段影片，影片中這位媽媽身材姣好、火辣，身穿粉紫色背心大秀身材，然而一旁兒子卻十分不舒服，直說「妳穿太少了」，這位媽媽與兒子在影片中爭執全程錄下，目前已經有超過130萬人觀看與留言，有網友批評「這媽媽完全不在乎孩子的感受」，該影片引起熱烈迴響。

根據英國《太陽報》 報導，蓋坦（Erica Gaytan）於本月4日在社群平台「Tiktok」上傳一段影片 ，從影片可見，蓋坦留有一頭烏黑長髮接近腰部，髮尾還有燙捲，穿著粉色無袖背心與牛仔短褲，前胸有著數條繞頸肩帶交錯胸部，並搭配一雙高跟涼鞋，身材相當火辣，胸前「事業線」可以說是一覽無遺。

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報導指出，蓋坦的兒子對於媽媽穿著備感壓力，站在旁邊相當無奈，兒子對蓋坦說「妳穿太少了，我不希望其他男人看妳」，但蓋坦直言「他們不會看我，他們看我你會怎麼做？」影片便結束了。

蓋坦事後留言表示，「我很清楚什麼場合該穿什麼衣服，拍攝影片當天因為需要拍照，才特別打扮」。

該影片曝光後，引起許多網友議論，有人說「自私的母親，只在乎自己感受的媽媽，完全不在乎孩子」、「替妳兒子感到難過，他看起來非常尷尬」，不過也有網友直言「這位媽媽穿什麼是她的自由，我們不需要這樣批評」、「蓋坦妳相當漂亮，可也必須尊重兒子的意見與想法」。

蓋坦穿著火辣的服裝，拍攝這段與兒子鬥嘴的影片並上傳，超過130萬人觀看與留言。（圖擷取自「monaag93」Tiktok）

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